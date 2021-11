Hay alto impacto cuando un ídolo del fútbol se va

¿Se puede calcular la felicidad? ¿Es posible poner una cifra? El ser humano ha medido todo a lo largo de su existencia: distancia, peso, energía. Sin embargo, no encontró la manera de medir el impacto que generarían ciertos jugadores. Su destreza con la redonda, llevó a los fanáticos a idolatrarlos de distintas maneras: asistiendo a todos sus partidos, dándoles mensajes de apoyo, realizándose tatuajes y hasta seguirlos en su día a día.

Los fanatismos son adicciones

Todo esto también llevó a los clubes a depender, pura y exclusivamente, de ellos. Por eso, en el momento en que estos futbolistas deciden cambiar de institución, se produce un gran “quiebre”.

El caso más reciente, es el de Lionel Messi con Barcelona. Pero esto no es algo de ahora. Viene desde hace tiempo y ningún club, encontró todavía, la solución definitiva a las pérdidas generadas, post salida de sus emblemas.

Cuando un jugador es reconocido por todos, se transforma en un gran generador de ingresos. Cualquier movimiento que haga es observado por todo el mundo. Pero no sólo se sigue a él, sino también a la institución a la que pertenece.

El fútbol queda de lado, y el fanatismo por estos atletas, lo terminan transformando en una impresora de dinero, que puede ingresar por varias partes: camisetas, productos con su firma o hasta la misma presentación en dicho club.

En el fútbol, varios jugadores dejaron un antes y un después, en la vida del hincha y de sus clubes. Entre los más importantes aparecen:

1) Cristiano Ronaldo: El delantero portugués, fue presentado en un estadio colmado ante la afición del Real Madrid. Su traspaso se hizo desde Manchester United, por 80 millones de libras esterlinas. A su presentación asistieron casi 80.000 hinchas de manera gratuita. Todavía hoy el futbolista con más público en una situación así. Con el conjunto “merengue” logró: dos ligas locales, dos copas de España, dos supercopas de España, cuatro ligas de campeones, tres supercopas de la UEFA y tres mundiales de clubes. Tras su salida, firmó con Juventus de Italia, por 100 millones de euros, transformándose así, en la transferencia más alta realizada por un jugador mayor de 30 años, y la más cara hecha por un equipo italiano.

Real Madrid, al no contar más con el portugués, luego terminaría cayendo en un declive futbolístico. Fue criticado por los medios y la afición dejó de ser mayoría en el estadio. Además, el primer equipo, tuvo un pésimo inicio en la Liga de Campeones.

2) Diego Armando Maradona: El 29 de junio de 1984 se confirmó el pase del astro argentino a Napoli de Italia. Proveniente de Barcelona, había firmado un contrato de cuatro años y un monto de 1,3 millones de pesetas (8 millones de euros), cifra que se quedaría corta por lo que hizo en su permanencia en el conjunto napolitano.

Su presentación, fue el 5 de julio de 1984, en el estadio “San Paolo”- hoy llamado por su nombre- y contó con la asistencia de 65.000 hinchas, la segunda con más público. Las entradas para ver a Diego no eran gratuitas y, aun así, se agotaron rápidamente, al igual que su reventa.

Napoli, en ese entonces, estaba a unos puntos de la zona de descenso, pero la llegada de Maradona le daría al club unos años llenos de gloria. Allí, consiguió cinco títulos, entre los cuales se encuentran los únicos dos Scudetto de la historia del club y su único título internacional (la Copa de la UEFA, actualmente la UEFA Europa League). Ganó: dos ligas locales, la Copa Italia, Copa de la UEFA y la Supercopa.

Todo era alegría en Nápoles, pero la salida del “10” en 1991 produciría la decadencia del club. El plantel campeón se desarmó, y con nuevos rostros y siete años después, descendió a la Segunda división.

3) Pelé: Surgido de la cantera del Santos de Brasil, marcó un gran hito en la historia del fútbol. Fue reconocido por muchos exfutbolistas (incluido Maradona) y aficionados como el “mejor de la historia”, por haber conseguido 25 títulos con el “Peixe” y una gran cantidad de distinciones individuales. Sin embargo, a diferencia de otros casos, tras la salida de Pelé a Cosmos de Nueva York en 1975, el Santos siguió de racha y lograría los títulos de 1978 y 1984.

4) Lionel Messi: Por último y no menos resonante, aparece en la lista “La Pulga”. Con su salida de Barcelona a París Saint Germain de Francia, generó una ruptura en la institución “Blaugrana” y en cada fanático.

Actualmente, posee la distinción de ser el jugador que más campeonatos ha ganado con Barcelona: 35 títulos. Consiguió: cuatro ligas de campeones, siete copas del rey, tres mundiales de clubes y ocho supercopas de España.

Tras firmar Messi con PSG, Barcelona entró en una profunda crisis, tanto económica como futbolística. El club tuvo un impacto negativo de 137 millones de euros entre la caída de sponsors, venta de abonos anuales al estadio “Camp Nou”- los hinchas dejaron de asistir- y de camisetas. Por el lado futbolístico, despidió a su técnico, por malos resultados y peligra su continuidad en la Liga de Campeones.

Si bien, la gestión anterior, comandada por Josep María Bartomeu, dejó a la institución casi en quiebra, la salida de la “Pulga”, terminó de agigantar la crisis.

Hace dos semanas, su actual presidente, Joan Laporta admitió: “no son buenos los números, son los peores de la historia del ‘Barça’. Una deuda de 1.350 millones de euros (USD 2.080 millones), un flujo de caja nulo. Casi cuando llegamos no podíamos ni pagar las nóminas”, dijo Laporta.

Mientras que, del otro lado de la vereda, Messi rompió un récord insólito: su camiseta de PSG ya superó la barrera del millón en ventas de todo el mundo. Además, le hizo ganar 6 millones de euros al exbasquetbolista, Michael Jordan, debido a que el ex NBA, tiene un contrato con Nike.

No quedan dudas, que la lista de casos puede continuar. El amor de los fanáticos por sus ídolos un día puede terminar, cuando este se va. Los jugadores, además de un poder sobre el balón, también lo tienen sobre otros aspectos, en especial, los económicos. (Producción periodística: Gonzalo Cabrera Terrazas)

Dos estrellas que siguen en el recuerdo de los “Decanos”

En Atlético, aún quedan en la memoria, dos grandes ídolos que tuvieron su paso glorioso por la institución: Ricardo Julio Villa y Luis Miguel Rodríguez. Ambos siguen siendo muy queridos y generan una gran devoción a través de su fútbol, algo que aficionados y dirigentes no olvidan.

“Normalmente Atlético, desde siempre, fue un club exportador de grandes talentos. El más emblemático fue Villa. Creo, sin dudas, que es la figura más importante de la historia, porque fue campeón del mundo. En el caso de su salida, nadie la tomó como un drama. Era muy común en aquel tiempo que jugadores que se destacaban, terminaban yéndose tarde o temprano”, dijo el vicepresidente 2° Ignacio Golobisky, que además recordó: “era un tipo que se sentaba en un bar o caminaba por la calle y venía firmando autógrafos. Algo así como un pop star’”, añadió.El “Pulga” Rodríguez es nombrado en todo el país. Para Golobisky, producto del esfuerzo. “Se lo ganó claramente, por el gran jugador que es. Pudo demostrar largamente en Atlético, ahora en Colón y en estos pocos partidos en Gimnasia. Además, también tienen un carisma especial este tipo de figuras. Además, participa de cuestiones sociales”.

En el “Santo”, se inclinan por un número en particular: el “7”

En San Martín, durante la década de los 80, al igual que su rival, no sintió tanto la pérdida de sus jugadores. Pero, actualmente, algún que otro hincha, sobre todo en los partidos decisivos, pide por ese futbolista que marque la diferencia. Así como lo fueron Gustavo Ibáñez o Gonzalo Rodríguez.

“Cuando Jacinto Eusebio Roldán se va a Colombia, no se sintió el cambio porque se fue y vinieron otros jugadores más buenos. El club mantuvo el plantel o se reforzó. Siempre es como que se cubría el puesto. Venía uno, no digo igual, pero no se notó la ausencia de él”, aseguró Ramiro Villa Leal, investigador y estadígrafo del club.

Una cuestión generacional, así vio Villa Leal el pedido de algunos hinchas. “Al que el hincha le sintió mucho, al menos de mi generación, es al ‘Ratón’ Ibáñez. De irse y decir: ‘en estos partidos hace falta él’. Si estaba no lo perdías, o lo ganabas. La mayoría lo decía así. Hoy también, pasa con Gonzalo Rodríguez, a quien el hincha por ahí extraña en ciertos momentos, aunque lo resiste. Con Belgrano, Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto, quizás con él, el equipo ganaba”.