Turf: dominaron los santiagueños

Se llevaron todos los aplausos al triunfar en las competencias más importantes. Libum y Milione, los dos ejemplares radicados en Santiago del Estero, vencieron en los clásicos “Polla de Potrillos” y “Rumbo al Batalla”, las pruebas jerárquicas de la reunión disputada ayer en el hipódromo tucumano.

Libum no tuvo oposición en el cotejo de 1.300 metros, donde relegó por 12 cuerpos a Un Potrillazo, en el tiempo de 1’17”4/5 para los 1.300 metros. Tercero, a la cabeza del escolta, culminó el favorito Sold Out. “Ganó con mucha solvencia. La verdad que me sorprendió. Antes de ingresar a la recta final ya dominó y después hizo todo fácil”, contó Roberto Robledo, jinete del hijo de Interdeto.

En el clásico “Rumbo al Batalla”, preparatorio para la carrera más importante de la temporada que se correrá el domingo 28 de noviembre, Milione sacó a relucir toda su experiencia. Muy bien conducido por José Vizcarra, atropelló por los palos para vencer por 4 1/2 cuerpos al hasta ayer invicto Slew of Valid, que terminó segundo, pero luego fue distanciado al séptimo lugar por las molestias que ocasionó faltando 150 metros para el disco. El vencedor empleó 1’53”4/5 para los 1.800 metros y sacó pasaje directo al “Batalla”.