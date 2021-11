Campeonato Argentino de Descenso: cabeza a cabeza

Saber adaptarse a los cambios del entorno es una habilidad clave tanto para sobrevivir como para competir. En disciplinas como el descenso, la lluvia puede cambiar las condiciones del terreno de forma significativa, y fue precisamente lo que ocurrió en la jornada final del Argentino que se disputó a fecha única en El Cadillal: la tormenta que arreció por la tarde transformó el suelo seco y polvoriento en uno mucho más compacto y húmedo, lo que favoreció la carga de adrenalina de la competencia.

“Cambió totalmente el circuito...para bien. La tierra se compactó muchísimo y las cubiertas se agarraron mucho mejor. La verdad, me motivó la tormenta, tenía muchas ganas de bajar mientras llovía, pero nos tocó hacerlo después. Sin lluvia también hubiese estado bien, pero la incertidumbre hubiera sido mayor”, comentó Gonzalo Gajdosech, ganador de la categoría Elite con un tiempo de 1’45,64. El mendocino logró un triunfo muy ajustado sobre el tucumano Sebastián Gómez Lassalle, quien terminó segundo a solo 59 centésimas. Completaron el top 5 los cordobeses Alexis Goenaga, Jerónimo Páez (campeón defensor) y Santiago De Santiago.

Fue tan ínfima la diferencia que Gajdosech pensó que no le iba a alcanzar. “Vine con muchas ganas, pero pensé que no me daba el tiempo, me quería tirar más rápido y no podía. A mí me gustan más los circuitos largos, donde predomina más la técnica y un poco el físico, así que definir el Argentino en un circuito tan corto se me hizo difícil, porque fue muy explosivo. Llegué muy agitado y transpirado”, describió el mendocino de 20 años, que además de entrenarse “todo el tiempo” cursa el profesorado de Educación Física y trabaja en un gimnasio.

Del evento -que comenzó el viernes con entrenamientos- participaron 144 descensistas entre todas las categorías, y fue a los de la Master a quienes les tocó bajar durante la tormenta, que fue bastante fuerte en la zona del Cadillal.

Campeones argentinos

Los ganadores de las diferentes categorías en el Argentino de Descenso fueron: Lourdes de la Orden (Damas), Mathias Lerda (Master A), Martín Raffo (Master B1), Marcelo Cáceres (Master B2), José Luis Gallardo (Master C), Valentino Vallejo Tarquino (Menores), Mateo Cáceres (Juveniles) y Juan Martín García (Cadetes).