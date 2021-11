Cartas de lectores V: Parque Avellaneda

Haciendo una recorrida por el Parque Avellaneda, se puede observar que hace falta reposición de faros de iluminación. Lo mismo pasa con los aparatos para hacer ejercicio físico. Algunos están estropeados, y otros directamente ya no están. Quizás lo sacaron para arreglarlos, pero nunca más los volvieron a reponer (se puede ver vacía la base donde estaban emplazados). Con respecto a los grifos de agua, muchos faltan, ¿ los habrán robado?. En cuanto al arbolado, necesitan mantenimiento, buen riego, y a los pequeños ejemplares arboreos, se les debe colocar buenos tutores, firmes, resistentes a las tormentas. Asimismo hay que destacar que los encargados del barrido y limpieza del parque, hacen su tarea adecuadamente. Lo lamentable es la falta de colaboración y la decidia de quienes concurren al parque, tiran basura por cualquier lado, y más deplorable aún de esa actitud, es que a no más de 50 metros hay cestos de basura. Sería conveniente que las autoridades municipales responsables del mantenimiento del parque hagan su tarea, y que los ciudadanos que concurren del parque colaboren... Usen los cestos de basura, no sean tan desaprensivos.

Liliana Celia Muller

[email protected]