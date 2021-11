Netflix trae acción, drama y comedia para este mes

SERIES

BIG MOUTH - TEMPORADA 5 (VIERNES 5) Se disparan confesiones románticas, diatribas y rumores despiadados cuando los gusanos de odio y los bichitos del amor se adentran en los corazones del grupo.

NARCOS: MÉXICO - TEMPORADA 3 (VIERNES 5) Una nueva generación de jefes narcos lucha por el poder, la prensa busca la verdad, y los agentes de Estado transitan la delgada línea entre la justicia y la corrupción.

SWAP SHOP (VIERNES 5) ¡Las mejores gangas están en el programa de radio Swap Shop! Los coleccionistas de autos, cómics, estatuas de payasos y mil cosas más ya lo saben... y son todo oídos.

EL ASESINO IMPROBABLE (VIERNES 5) Esta miniserie dramatiza cómo un hombre que dice ser testigo del asesinato del primer ministro sueco Olof Palme logró eludir las consecuencias de un homicidio.

CLUB ESTAMBUL (VIERNES 5) En los años 50, en Estambul, una madre intenta reconectarse con su hija después de 17 años. Basada en una historia real.

ARCANE (DOMINGO 7) Mientras la discordia separa las ciudades gemelas de Piltóver y Zaun, dos hermanas se enfrentan en una guerra feroz entre tecnologías mágicas y convicciones opuestas.

GENTEFIELD - TEMPORADA 2 (MIÉRCOLES 10) Mientras la familia Morales intenta detener la deportación de Pop, los primos Chris, Erik y Ana lidian con nuevos desafíos profesionales y amorosos.

AMOR CON FIANZA (JUEVES 11) Seis parejas se someten a un novedoso detector de mentiras en este reality en el que el engaño cuesta dinero, y la verdad y la confianza reciben una jugosa recompensa.

MENTIRAS (LUNES 15) Una profesora de Literatura acusa a un cirujano de renombre de haberla violado durante una cita, pero él niega rotundamente todo lo que ella relata sobre ese encuentro.

LA REINA DEL FLOW - TEMPORADA 2 (MIÉRCOLES 17) Años después de su venganza, Yeimy lleva una vida tranquila. Pero todo cambia con la liberación de Charly y su regreso a la música.

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS (MIÉRCOLES 17) Durante un viaje fuera de la ciudad con amigos, un caricaturista y su conciencia representada por un armadillo reflexionan sobre la vida y el amor no correspondido.

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS - TEMPORADAS 7 Y 8 (MIÉRCOLES 17) La familia Kardashian regresa para una nueva temporada de dramas familiares, con sorprendentes revelaciones, nuevos proyectos profesionales e impactantes encuentros.

COWBOY BEBOP (VIERNES 19) Un grupo ecléctico de cazarrecompensas persigue a los criminales más peligrosos de la galaxia. Por el precio justo, hasta podrían salvar el mundo.

RUMBO AL INFIERNO (VIERNES 19) Criaturas malignas condenan a diferentes personas al infierno, provocando así la aparición de un grupo religioso en torno a la idea de justicia divina.

UN REFLEJO DE TI (VIERNES 19) La próspera vida de una pintora comienza a tambalear cuando reaparece una joven brillante de su pasado, convertida en un ser que no es ni la sombra de lo que fue.

BLOW AWAY: NAVIDAD (VIERNES 19) Cinco concursantes vuelven para decorar el taller con diseños festivos en esta competencia navideña en la que se juegan 10 000 dólares y el título de mejor soplador.

AMOS DEL UNIVERSO: REVELACIÓN - PARTE 2 (MARTES 23) Después de que una catastrófica batalla destruye Eternia, Teela forma una alianza inesperada para evitar el fin del universo en esta secuela de la famosa serie de los 80.

UNA HISTORIA REAL (JUEVES 24) Una parada en la gira de un comediante se vuelve un asunto de vida o muerte cuando las secuelas de una noche con su hermano amenazan con destruir todo lo que ha logrado.

SELLING SUNSET - TEMPORADA 4 (JUEVES 24) El reality inmobiliario sigue navegando los altibajos personales y profesionales de las agentes más exitosas de L. Á., entre nuevos amores, oportunidades y desafíos.

F IS FOR FAMILY - TEMPORADA 5 (VIERNES 25) La comedia animada picante y nostálgica se despide con una quinta temporada llena de festejos, encuentros y despedidas.

ELFOS (D0MINGO 28) Dos hermanos de vacaciones en una isla remota descubren que el lugar está habitado por duendes que distan de ser criaturas de ensueño: son su peor pesadilla.

PELÍCULAS

LA FAMILIA CLAUS (YA DISPONIBLE) Cuando su abuelo se enferma, Jules descubre el legado mágico de su familia y se da cuenta de que la única esperanza de salvar la Navidad está en sus manos.

LA CHICA EN LA TELARAÑA (YA DISPONIBLE) Reclutada para recuperar un peligroso programa, la hacker Lisbeth Salander pronto se encuentra involucrada en una red de engaño que resulta inesperadamente familiar.

TRANSFORMERS (YA DISPONIBLE) En este megaéxito de acción, los habitantes del planeta Cybertron inician una guerra secreta por el control de los recursos naturales de la Tierra.

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO (YA DISPONIBLE) Cuando Óptimus Prime da un giro siniestro, Cade Yeager se une a un grupo de autobots para detener un malvado plan para destruir la Tierra.

TRANSFORMERS: EL LADO OSCURO DE LA LUNA (YA DISPONIBLE) Cuando Optimus Prime se entera de una nave Transformer derribada en la luna, lidera una misión para rescatar al piloto: su mentor, Sentinel Prime.

TRANSFORMERS: LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS (YA DISPONIBLE) La lucha por la Tierra continúa cuando el estudiante Sam Witwicky conoce el origen ancestral de los Transformers y debe unirse a la batalla contra los Decepticons.

MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA (MIÉRCOLES 3) Sediento de venganza, el forajido Nat Love cabalga junto con su banda tras el rastro de su enemigo Rufus Buck: un despiadado jefe criminal recién salido de prisión.

¡QUÉ DURO ES EL AMOR! (VIERNES 5) Tras encontrar al hombre ideal en una app, una escritora de Los Ángeles atraviesa el país para sorprenderlo por Navidad, solo para descubrir que él no era quien pensaba.

NO TODOS PUDIMOS MADURAR (VIERNES 5) Motivado por una solicitud de amistad, un cuarentón irresponsable recuerda sus relaciones pasadas desde los años 90, en busca de sus esperanzas y sueños olvidados.

PAPÁ EN NOEL (DOMINGO 7) Cuando su padre reaparece sorpresivamente en su antigua mansión para pasar la Navidad, cuatro hermanas enemistadas toman un curso acelerado de armonía familiar.

WIÑAYPACHA (MARTES 9) Largometraje en idioma aimara que cuenta la historia de Phaxsi y Willka, una pareja de ancianos que vive en las montañas de Perú y están esperando que su único hijo vaya a rescatarlos.

CLAROSCURO / PASSING (MIÉRCOLES 10) En el Nueva York de los años 20, la vida de una mujer negra da un giro inesperado cuando retoma el contacto con una amiga de la infancia que se hace pasar por blanca.

LA FELICIDAD ES PARA SIEMPRE (MIÉRCOLES 10) Tres amigas se apoyan mutuamente para sobrellevar los altibajos de la vida y las relaciones mientras forjan sus propios caminos hacia la felicidad.

7 PRISIONEROS (JUEVES 11) Mientras intenta huir de las garras de un traficante de personas, un joven humilde debe decidir entre honrar su código moral o hacer cualquier cosa para sobrevivir.

ALERTA ROJA (VIERNES 12) Un perfilador del FBI y el ladrón de arte más buscado se ven obligados a formar equipo para atrapar a una escurridiza criminal que siempre va un paso más adelante.

MISIÓN: IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA (DOMINGO 14) El superagente Ethan Hunt y su equipo se encargan de otra misión peligrosa para probar su inocencia cuando los acusan de bombardear el Kremlin.

MISIÓN: IMPOSIBLE - NACIÓN SECRETA (DOMINGO 14) Luego de la disolución del FMI, Ethan Hunt y sus aliados inician su propia guerra contra el Sindicato, un grupo de espías renegados decididos a destruir el mundo.

LA BRUJA (MARTES 16) En Nueva Inglaterra, una familia se establece cerca de un bosque cuando sus miembros creen ser víctimas de una maldición.

LA SUPREMACÍA DE BOURNE (MARTES 16) En esta atrapante secuela, Jason Bourne debe abandonar su refugio para escapar de un asesino y se encuentra involucrado en alianzas secretas, complots y tiroteos.

BOURNE: EL ULTIMÁTUM (MARTES 16) En esta tercera entrega de la saga de Jason Bourne, el experimentado asesino viaja por el mundo para reconstruir su pasado y, a la vez, abrir una puerta para su futuro.

JASON BOURNE (MARTES 16) Nuevamente este antiguo espía perseguido por el Gobierno debe enfrentarse a un malvado plan cibernético y resolver el misterio que rodea la muerte de su padre.

IDENTIDAD DESCONOCIDA (MARTES 16) Jason Bourne sufre de amnesia y está herido, pero tiene que reconstruir su vida, mientras todo el mundo le quiere muerto.

EL LEGADO DE BOURNE (MARTES 16) Siguiendo la debacle de Jason Bourne, la CIA se encuentra negociando con una amenaza familiar, cuando surge otro operativo.

INTERCAMBIO DE PRINCESAS 3 (JUEVES 18) Cuando roban una reliquia de Navidad, las idénticas Margaret y Stacy deben pedir ayuda a su otra doble, la audaz Fiona, y su apuesto ex.

TICK, TICK... BOOM! (VIERNES 19) En la víspera de cumplir 30, un joven y prometedor compositor teatral lidia con el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en Nueva York.

NOCHE DE FUEGO (VIERNES 19) En una región de México donde se cultivan amapolas, tres amigas se refugian en su amistad para sobrellevar la dura realidad que viven bajo la sombra del narcotráfico.

QUIÉREME TANTO (VIERNES 19) Mehmet Ada Öztekin dirige este drama familiar que se centra en una agridulce reunión entre un padre y su hija.

TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCIÓN (SÁBADO 20) Cinco años después de la destrucción de Chicago, los humanos están en contra de los robots. Pero un padre soltero e inventor resucitará a uno que salvará al mundo.

ROCKETMAN (DOMINGO 21) En rehabilitación, la estrella Elton John recuerda sus orígenes, sus canciones inmortales y su vertiginoso camino de inspiración... y excesos. Basada en hechos reales.

EL TRANSPORTADOR: RECARGADO (DOMINGO 21) Un ex mercenario se ve envuelto en una lucha contra la mafia rusa tras el secuestro de su padre a manos de una femme fatale.

LAS LEYES DE LA FRONTERA (LUNES 22) Un introvertido adolescente se hace amigo de un grupo de inadaptados y termina envuelto en una situación que lo supera.

EL CHICO QUE SALVÓ LA NAVIDAD (MIÉRCOLES 24) En su misión por encontrar a su padre y llevar a casa la esperanza, el joven y determinado Nikolas se encuentra con su destino en una aldea mágica habitada por elfos.

HERIDA (MIÉRCOLES 24) Cuando el hijo que abandonó regresa a su vida, una decadente luchadora de artes marciales mixtas vuelve al ring en busca de redención. Halle Berry protagoniza y dirige.

UN CASTILLO POR NAVIDAD (VIERNES 26) Una escritora estadounidense intenta comprar el castillo de un reacio duque escocés, pero el destino les depara algunas sorpresas que no caben en ningún contrato.

RICOS Y MALCRIADOS (VIERNES 26) Tres hermanos engreídos deben aprender a ganarse el pan después de que su padre finge perder su fortuna para enseñarles una lección.

DONDE CABEN DOS (MARTES 30) Una comedia sobre la exploración sexual. Dirigida y coescrita por Paco Caballero (“Citas”).