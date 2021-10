El oficialismo unifica su discurso electoral

Abrazo de la unidad

El mensaje a la militancia

Juan Manzur toma más en cuenta los gestos que las palabras. Por eso, el jefe de Gabinete de la Nación envió ayer un mensaje a la dirigencia del Frente de Todos de la sección Oeste con un abrazo con su compañero de fórmula, hoy gobernador interino, Osvaldo Jaldo. El PJ unifica su postura frente a la elección que se viene y no admite divisiones. El anfitrión del asado que se sirvió en el Salón Villa Ángela de Monte Bello fue el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y fue el que envió un mensaje directo a los presentes. “Ni Jaldo se hará manzurista ni Manzur se hará jaldista. Aquí todos somos peronistas y el que no lo entienda o está en el lugar equivocado o no entendió nada”, enfatizó.

Línea abierta

Alberto y “wado” al teléfono

Antes de llegar al encuentro en Monte Bello, el jefe de Gabinete de la Nación debió parar el automóvil en el que se movilizó para captar la señal del celular. Del otro lado, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le hablaba desde Roma (Italia), donde se encuentra participando de la Cumbre del G-20. Según trascendió, Manzur y el jefe de Estado dialogaron en dos oportunidades para saber la marcha de la gestión. Ya en Monte Bello el gobernador en uso de licencia se comunicó con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que quiso sabe cómo estaba la situación política en Tucumán. La cordialidad fue tal que el propio Manzur puso al teléfono al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, que saludó al ministro.

La vara alta

La aspiración de la tercera banca

“Tenemos mucho por ganar, pero también mucho que perder. Nos jugamos mucho este 14 de noviembre, porque tenemos que defender y superar los votos de septiembre, y vaya si es importante esta elección teniendo a la máxima autoridad del Ejecutivo, después del Presidente, como el jefe de gabinete Juan Manzur”, afirmó el vicegobernador en Monte Bello. En su discurso, Jaldo tomó la posta que la noche anterior tiró Manzur en Simoca cuando mencionó que al oficialismo le faltan 7.000 votos para quedarse con la tercera banca en Diputados. “Tenemos que llevar tres diputados y la mayoría de senadores; la Nación confía en Tucumán, que fue el que más votos aportó en las PASO”, expresó.

Limando asperezas

Café para dos

El intendente de Tafí Viejo ha sido crítico de Jaldo antes, durante y después de las PASO. Aún más, fue uno de los pocos que se resistió a acercarse al vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo. Sin embargo, ayer limaron asperezas, poniendo como meta el sostenimiento de la gobernabilidad, en una suerte de tregua. Hay predisposición de restablecer el diálogo desde el Concejo y desde el intendente. El problema va por un camino rápido hacia una solución. Porque las autoridades saben que es necesario que el municipio siga haciendo obras y el Concejo, trabajando”, dijo Jaldo.

Presentes y ausentes

La dirigencia encolumnada

A la cita en Monte Bello asistieron los intendentes Elia Mansilla, Leopoldo Rodríguez, Sandra Figueroa, José Orellana, Carlos Gallia, Francisco Caliva, Javier Noguera y Carlos Najar. El jefe municipal de Monteros, Francisco “Pancho” Serra, a través de su hijo, envió un mensaje a las autoridades excusándose de participar del encuentro porque debía cumplir una promesa. Otras ausencias que causaron algunos comentarios fueron la de los legisladores jaldistas Juan Antonio Ruiz Olivares y Roberto Palina.

A Buenos aires

Comitiva rumbo a Lanús

El Frente de Todos, a nivel nacional, hará una demostración de fuerza el próximo 6 de noviembre, en un acto que será organizado en el Club Atlético Lanús de Buenos Aires. El jefe de Gabinete y vicepresidente segundo del Partido Justicialista Nacional, Juan Manzur, es uno de los organizadores del encuentro que reunirá a las principales figuras del oficialismo. Ayer, durante los intermedios, entre acto y acto, los principales referentes locales hablaron acerca de la comitiva que representará al Frente de Todos tucumano en ese mitin que marcará el nivel de apoyo que tendrá la Casa Rosada en cada uno de los distritos del país.

En ATSA

“A la par de Jaldo”

“Tengo mucha alegría, no lo voy a disimular. Es por verlos de nuevo. El peronismo está unido, compartiendo este acto. Esto es lo que buscábamos, el peronismo unido mirando hacia adelante”, afirmó ayer Manzur al dar su discurso en el Complejo de ATSA durante la cumbre de la dirigencia capitalina. “Yo soy fruto de todos los que están acá, de quienes me ayudaron muchas veces en silencio y desinteresadamente como lo hacemos los peronistas. El gobierno nacional creyó que yo sería útil y podría aportar por lo que me tuve que ir a trabajar en Buenos Aires y Tucumán tiene su gobernador, que es Osvaldo Jaldo”, enfatizó el jefe de Gabinete. “El primero que va a estar a la par de Jaldo para ayudarlo y ponerle todo lo que necesita es Juan Manzur, eso es el peronismo, es lo que nos enseñaron, esa es la lealtad, la convicción y la vocación de servicio”, continuó el gobernador en uso de licencia. Tras ese acto, Jaldo partió rumbo a Trancas para descansar, mientras que Manzur asistió a un campamento junto a su hijo, según pudo establecer LA GACETA. Se estima que el jefe de Gabinete de la Nación emprenderá esta tarde el regreso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para continuar con las reuniones propias de su cargo nacional.