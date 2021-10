Cartas de Lectores I: tartamudos

Despuntaba la década del treinta cuando Luis Rubistein acababa de escribir una letra para el tango instrumental “6a. del R 2”. Su autor, el violinista Peregrino Paulos, había fallecido en 1921. El tango dejó ese curioso título (que significaba Sexta Compañía del Regimiento Dos de Infantería) para llamarse de ahora en más “Inspiración”. Un éxito. La orquesta de Pedro Maffia lo llevó al disco en 1929 (sello Brunswick) pero sin cantante. Rubistein consideró lógico que otro artista del mismo sello grabador hiciera una versión cantada. Y buscó a Magaldi. Luis Rubistein y Agustín Magaldi eran tartamudos cuando se ponían nerviosos. El cantante ya le había grabado dos temas (los tangos “Nieblas” y “Melancolía”), pero autor e intérprete no se conocían personalmente. Rubistein tenía un dato: Magaldi solía concurrir a una casa de música del barrio de Flores. Los nervios se apoderaron de Rubistein cuando apareció “La voz sentimental de Buenos Aires”: --Se... se... señor Ma... Ma... Magaldi a... a... aquí le...le... El cantante, que pensó que lo estaban cargando, protestó: --An... an... andate a la pu... pu... ma... madre que te... La anécdota, recordada por Héctor Ángel Benedetti, quiso un final feliz. Rubistein y Magaldi se hicieron luego grandes amigos. Le grabó cuatro temas; el registro que hiciera de “Inspiración” data de 1931 y fue editado originalmente en el disco Brunswick N° 1646, lado A.

