La educación vial es clave en estos tiempos

En Tucumán muere una persona por día promedio por accidentes de tránsito. Las cifras se elevan año a año a pesar de campañas de prevención. Somos la tercera provincia a nivel nacional con mayor número de decesos por esta causa, según las estadísticas de la ONG Luchemos por la Vida. Sólo nos superan la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Y una de las respuestas a semejante flagelo es que los tucumanos manejamos mal. Somos descuidados y no respetamos las normas de tránsito. Basta con pararse en cualquier esquina y veremos cómo infringimos leyes sin importar que ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás.

El teléfono celular se ha convertido en uno de los principales responsables de los accidentes. Es que ya no nos conformamos con atender una llamada, algo que también es peligroso, sino que además mandamos o leemos mensajes de texto mientras manejamos. Los estudios demuestran que bajar la vista durante 10 segundos para saber qué dice ese mensaje permite que el vehículo avance “a ciegas” más de 40 metros si circulamos a 40 kilómetros por hora. Por eso, leer o escribir un whatsapp o interactuar en las redes sociales mientras se conduce multiplica por 23 el riesgo de sufrir un accidente. Pero evidentemente no tomamos en cuenta esa situación y es imposible transitar una cuadra sin ver conductores manipulando el celular. Esta semana LA GACETA publicó un informe que advierte que Argentina es uno de los lugares más peligrosos para manejar. Nuestro país ocupa el quinto puesto en una tabla que tiene a Sudáfrica al tope y a Noruega en el otro extremo, como el sitio más seguro para conducir un automóvil, de acuerdo a un ranking que ha elaborado recientemente Zutobi, una empresa internacional que forma y prepara a futuros conductores en distintas partes del mundo. Allí, Pablo Martínez, director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Vial afirmó que el mejor combo para combatir este flagelo es más educación, más controles, más campañas, mejores leyes y mayor compromiso de todo. Pero, a pesar de ser uno de los países con mayor tasa de accidentes, es también uno de en los cuales es más fácil obtener el carnet de conductor ya que con pocas clases y sin necesidad de pasar por una escuela de manejo se puede obtener un registro aunque no se tenga habilidad para manejar.

Y el problema no es sólo de quien conduce autos, camiones o camionetas. Los motociclistas e incluso los ciclistas también contribuyen y mucho a la inseguridad social. Son quienes, por ejemplo, menos respetan los semáforos. Ni hablar del uso del casco en quienes manejan motos. Y por supuesto, el pésimo estado de calles, rutas y caminos no favorece a evitar los accidentes.

Otro punto a tener en cuenta es la influencia del alcohol. Tucumán ya cuenta con una ley de alcohol cero, algo que a nivel nacional todavía se está discutiendo. Y además prepara una serie de medidas para tratar de disminuir la cantidad de choques, según dijo el secretario de Transporte, Benjamín Nieva como la aplicación de radares para medir la velocidad, detectores de luces bajas encendidas en rutas, detectores de chapas patentes o de dominio y balanzas fijas o móviles.

Todas las medidas proyectadas son importantes. Pero la verdadera solución llegará con mayor educación vial. Concientizar a los ciudadanos de que un vehículo puede ser un arma mortal es fundamental para comenzar a bajar índices que nos duelen a todos.