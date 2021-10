San Martín y una chance que es suya

Pablo De Muner no reniega correr desde atrás. Que su equipo haya pasado dejar pasar algunas oportunidades en el torneo es un tema pisado. “Tomate” no cree en las revanchas, lo que se perdió hoy no se recupera mañana. Pero ahí es donde toma valor la frase que alguna vez dijo Diego Simeone: “en el fútbol, como en la vida, no hay revanchas. Hay nuevas oportunidades”.

Cuando la mano parecía venir cruzada, unos cuantos resultados le permitieron al “Santo” volver a ponerse en carrera por el número “1” de su zona. Es por eso que el entrenador está feliz, pese a que en tres juegos su equipo tenga que hacer bien sus deberes y esperar, además, un guiño del destino.

Mira el lado positivo e intenta transmitir esa confianza y ese optimismo a sus pupilos. “Nosotros esperábamos llegar y estamos. Cuando arribamos al club, estábamos muy lejos y hoy tenemos una posibilidad faltando tres fechas. Hay que ser inteligentes y saber qué nos jugamos”, dice advirtiendo que a su equipo lo ve bien; más allá de que en Mendoza mostró (salvo los primeros 20 minutos) uno de los rendimientos más bajos en el último tiempo. “A nosotros nos vino muy bien el cambio de búsqueda que intentamos luego del partido contra Riestra. Queríamos aprovechar más las transiciones de defensa a ataque y el 4-1-3-2 nos dio mucho resultado, porque contra Gimnasia, Temperley y Maipú generamos muchas situaciones de gol. Obviamente que después está el tema de la contundencia; ojalá que aparezca ahora. Nos vendría muy bien llegar y golpear”.

Agropecuario es un equipo que llega muy bien. Está en una buena racha, lleva cinco victorias de manera consecutiva, lucha por meterse en zona de Reducido, tiene dos delanteros muy importantes como Brian Blando y Emanuel Dening, una defensa experimentada y una identidad marcada, que no negocia por nada del mundo. “Lo sabemos, lo respetamos pero estamos en condiciones de contrarrestarlo”, planta bandera el DT, explicando que en este partido no ofrece ningún tipo de licencias. “En todas las fases del juego tenemos que estar a tope, a eso apuntaremos”.

De Muner habla mucho con sus pupilos; y en el plantel siguen su misma línea. Todos entienden que no se debe mirar atrás porque el mañana es el más importante y es así donde San Martín debe acelerar a fondo en busca de su objetivo. “Nos queda enfrentarnos con tres equipos que están peleando arriba y que quieren estar en la definición por los ascensos. Son tres finales y las jugaremos con todas las ganas. Confiamos muchísimo en nuestras cualidades”, afirma Leandro Vella. “Queremos ganar para seguir soñando y es porque es la antesala de un nuevo aniversario del club. Hay mucha grandeza detrás y muchos sueños por cumplir. Estamos cada vez mejor y vamos por más”, agrega Lucas Diarte.

El destino le dio una nueva posibilidad a San Martín, y en el plantel no piensan dejarla pasar.

Última práctica

Desde las 9, en el complejo “Natalio Mirkin”, el plantel realizará el último ensayo antes del trascendental duelo de mañana. Luego, De Muner dará a conocer los futbolistas que quedarán concentrados por la tarde.

Tiene fecha

Luego de recibir a Agropecuario, San Martín visitará a Quilmes. Ese partido ya tiene día y hora confirmada: será el sábado 6, desde las 17.40. El duelo contra el “Cervecero” será televisado por TyC Sports.

Mucha atención

Desde las 15.35, Quilmes recibe a Almirante en un juego clave. Otros partidos: Brown (A)-Barracas, San Telmo-Tristán Suárez, Brown (PM)-Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano-Ferro y Belgrano-Maipú.