Un cancionista que quiere ser fiel a sí mismo

“’Vecino’ es una canción, una suerte de milonguita criolla. a la don Alfredo Zitarrosa. que tiene la empatía de encontrar en el otro a uno mismo”, responde Kevin Johansen. Hoy, a las 20, el cantautor llega al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) con Vecino Tour.

- A partir del parate que impuso la pandemia en 2020, ¿tenés plan B en tu carrera?

- Mi carrera es un Plan B porque nunca la pensé como tal. Como decía el uruguayo Fernando Cabrera, siempre pensé en la música como un destino más que como una carrera. Pero la máquina no descansa. Uno siempre está elucubrando ideas; quizás en ese tiempo uno ahondó en buscar un poco que quería realmente decir musical y líricamente sin caer en el facilismo ni en lo tribunero, que siempre es una tentación.

- ¿Cuál es el balance de tu producción creativa desde 2020?

- La verdad es que es muy bueno. Eso de ahondar en lo que uno quiere decir ayudó a meterme en el estudio; a cuidar un poco qué quería decir y cuándo. Y por supuesto que los tiempos también han sido otros. Por momentos pueden ser más ágiles, a causa de las redes, porque todo es más veloz, y a la vez uno va más despacio porque va sintiendo más profundamente qué es lo que quiere decir.

- ¿Qué significa celebrar los 20 años de tu primer disco?

- Es pensar ¡guau! Veinte años no es nada, como decía Gardel en Volver. Y a la vez es un montón de trayectoria, de camino, de gente, de canciones. Así que, a celebrar, con mucha alegría, porque no es poco. Con mucho en el camino, y dándome cuenta de que también en un punto esto recién empieza.

- ¿Cuánto han cambiado tu música y tu letra?

- No sé. La verdad es que no soy yo quien debe decirlo. Hay una esencia, y esa esencia es cambiante porque las búsquedas cambian. Y a la vez la impornta es la misma: es uno. Lo que sí puedo decir es que uno busca esa esencia y a la vez trata de ser lo más fiel a uno mismo, no parecerse a nadie, no tratar de copiar ni de ser otro artista sino ser uno. Conozco mis limitaciones, pero por suerte mis limitaciones no me conocen a mí.

- ¿Y tu forma de hacer música en vivo?

- Como estamos volviendo al ruedo, lo único que me ha pasado es que como cancionista y solista he tenido que salir a tocar solo (sin la banda). Eso ha significado tambien volver a las fuentes, que siempre es interesante. Además, el público disfruta porque se entienden más las letras, un poco más el esqueleto de las canciones, y eso ha sido renovador.

- ¿Cómo te definirías como músico?

- Respecto de los géneros, suelo decir que soy un des-generado, pero eso ya lo han escuchado mucho. Creo que soy un cancionista tradicional, que siempre está aprendiendo y aprehendiendo de diversos géneros, y poniendo mi propia impronta a la vez.

- ¿Qué te ocurre cuando no podés terminar de componer una canción? (Si es que te ocurre) ¿Qué cuando la redondeás?

- Eso es lo interesante; que la canción puede ser tan simple como los pocos minutos que dura, y sale; o tarda 20 años y parece ciencia nuclear hacerla. Ese es el desafío de los cancionistas: que parezca simple y para llegar a esa simpleza hay un camino supercomplejo.

- ¿Cómo has sentido el reencuentro con el público en el tour?

- Es un nuevo despertar. Creo que todos estamos sintiendo, como me dijo un amigo, la naturalidad como novedad. Se trata de disfrutar de vuelta, como si fuera la primera vez.

- ¿Qué traés al teatro Mercedes Sosa?

- El Mercedes Sosa es increíble, emblemático, con acústica como pocos. Llevo mi guitarra y yo, la esencia de mis canciones.