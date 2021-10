Violencia de género: “Los operadores debemos buscar soluciones alternativas”

“Todos los operadores del sistema judicial, y no me refiero solamente a los funcionarios, debemos abrir nuestras cabezas para buscar soluciones alternativas. Es la única manera de tratar de resolver esta problemática que tanto nos preocupa”, aseguró la abogada Dolores Remis, especializada en casos de violencia de género en una entrevista con LA GACETA.

- ¿A qué se refiere cuando habla de buscar soluciones alternativas?

- Primero hay que entender que no toda violencia de género es delito. Nuestro código penal no los tiene tipificados y ese es un verdadero problema. Por ejemplo, celebro que los fiscales hayan decidido comenzar a imputar el delito de lesiones leves a la salud mental al acoso, que justamente, no está contemplado en el digesto.

- Usted logró una condena a una persona con esa acusación...

- Sí, pero también porque el imputado fue acusado de desobediencia judicial. Ese caso fue especial porque fue un claro ejemplo del buen juzgamiento. La víctima logró la protección y el acusado recibió a partir de allí un tratamiento para su salud mental. Fue increíble, pero pese a que fue condenado, terminó agradeciendo a la víctima, al representante del Ministerio Público Fiscal y a la jueza.

- ¿Por qué terminó agradeciendo el acusado?

- Es que por este expediente se formó una junta médica y se le hizo una pericia psiquiátrica con la que se descubrió que tenía una enfermedad por la que nunca fue tratado ni medicado. Comenzó a hacerlo y mejoró su vida. Y ojo, que eso fue reconocido hasta por sus propios familiares. En definitiva, todos salieron ganando. Eso es justicia.

- ¿Cuáles son las soluciones alternativas?

- Primero recurrieron a la desobediencia judicial. Después a las lesiones leves en la salud mental y ahora encontré un fallo interesante de Buenos Aires. Hubo un caso en el que un hombre mantenía encerrada a su mujer en la casa. No la dejaba salir y la obligaba a que realizara las tareas domésticas. Fue acusado de sometimiento a la servidumbre, que es un delito que está contemplado en el código penal.

- ¿Y por qué este es el camino que debe seguirse?

- Porque la perspectiva de género debe dejar de ser una mera cuestión discursiva, sino que se debe aplicar en serio. Todo el mundo habla de la perspectiva de género y nadie la aplica realmente. Mientras tanto, los femicidios no paran en la provincia.

- ¿Qué se debe hacer entonces?

- Es responsabilidad de todos los operadores del sistema. De nada me sirve conseguir una protección a la víctima o un juicio abreviado si el acusado después mata a alguien.

- ¿Está hablando de cambios mucho más profundos?

- Será muy difícil lograr un avance si no se involucran todos los poderes del Estado. Estamos hablando una cuestión cultural. Y el cambio debe surgir en las escuelas y de allí replicarlas en todos los ambientes. Quizás no podamos disfrutar de esos cambios porque llevarán varios años sin resolverse, pero hay que empezar a gestarlos.