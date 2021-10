Primer cumpleaños sin el "10": Maradona todo lo puede

Hugo Ginel (fútbol)

“Le regalaría la posibilidad de hacer con su cabeza lo que hizo con los pies. Porque de esa forma estaríamos frente al milagro más grande del mundo y lo podríamos haber disfrutado más tiempo y no se habría ido en la forma triste que se despidió”.

Gonzalo Navarro (karate)

“Hoy el cielo estará de fiesta por el cumpleaños de D10S. Gracias Diego por todas las alegrías que nos diste y por el legado que nos dejaste como deportistas. Te extrañaremos toda la vida. Un beso al cielo”.

Darío Gasco (mountain bike)

“Agradezco que me tengan en cuenta, pero con todo respeto y plena sinceridad, no me gusta el mundo del fútbol, por lo que no tendría nada para agregar”.

Cristian “Zorrito” Coria (boxeo)

“Pensar en un regalo para Diego, material o simbólico, me lleva directamente a una sola palabra, para describir mis pensamientos y agradecimiento hacia él y es: inmortalidad. Inmortalidad que él mismo se ganó con mérito propio, con una historia realmente impactante. Seguramente más deportistas, más personalidades, podrán llegar a este olimpo imaginario sin lugar a dudas. Pero siento que hoy estamos hablando y homenajeando a nuestro primer inmortal, nuestro primer D10S”.

Daniel Hernández (fútbol)

“Tuve el privilegio de tener en mi museo la número 10 de él. En cada cumple del Diego le regalaban de todo. Yo le hubiera obsequiado una invitación a visitar nuestra provincia, a todos los lugares que tiene. El quería mucho a Tucumán. Y unos días acá de tranquilidad le hubiesen venido muy bien. Nosotros lo idolatramos como jugador, pero nunca miramos el lado del ser humano y hoy lo extrañamos en todos lados”.

Mercedes Paz (tenis)

“Yo le regalaría la camiseta de la selección nacional de tenis femenino, en reconocimiento a todo lo que él hizo por el deporte argentino . Me tocó estar en varios eventos en los que lo vi arengar, a los equipos y deportistas argentinos. Fue un motivador y un gran referente de nuestro deporte”.

Agustina Landers (atletismo)

“Como deportista me gustaría regalarle mi agradecimiento y gratitud por haber llevado el deporte argentino a lo más alto, haciéndonos conocidos por todo el mundo. Siendo hermana de dos hinchas de Boca, su nombre resonó bastante en casa, al igual que sus glorias deportivas”.

Gerónimo Padilla (motores)

“Era un tipo que conseguía lo que quería y se proponía y eso lo llevó a ganar un Mundial y ser el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Un buen regalo que se me ocurre es una pelota de fútbol para jugar un picado con sus amigos en una cancha de fútbol, donde creo que fue la persona más feliz del mundo. Obvio que después compartiría un buen asado”.

Jorge Orlando López (fútbol)

“Generalmente uno siempre a todos les desea muy buena salud. Aparte de eso yo le regalaría una pelota de fútbol, porque con eso hizo feliz a un país”.

José Núñez Piossek (rugby-golf)

“Le hubiera regalado otro camino en su juventud. Porque así lo hubiéramos disfrutado más a los argentinos en una cancha de fútbol”.

Adrián Acosta (parapente)

“Yo le regalaría un cerebro nuevo”.

Pablo Urcevich (voley)

“Le hubiera regalado salud para que tenga unos años más de vida y lo hubiera visto a Messi campeón de la Copa América. También tiempo para poder compartir un asado y charlas con él. Ahora ya fallecido le regalaría paz. Para mí, un jugador ejemplo dentro de la cancha”.

Rita Cazorla (rugby)

“La verdad que lo vi jugar muy poco y sí me gustaba, pero no lo admiro ni lo admiré en ningún momento. Quizás le hubiera regalado un álbum de fotos de él mismo, en el que pudiera recordarse humilde, sin esa soberbia que después lo caracterizó y sin todo ese entorno que terminó de hundirlo”.

Rodolfo Bollero (motores)

“Le hubiera regalado la camiseta que usé en el Rally Dakar, sería para mí como una gran devolución a lo que Diego hizo por nuestro país en el fútbol”.

Martín Terán (rugby)

“Yo le hubiera regalado salud. La verdad es que es una lástima que se haya ido tan rápido. Fue un jugador tremendo, dejando todo por Argentina. Que es lo me ha llevado a admirarlo. Uno cuando entraba a una cancha lo tenía en cuenta siempre porque entregaba todo por la celeste y blanca”.

Juan Amador Sánchez (fútbol)

“Le hubiese regalado un día sin que nadie lo conociera y pudiera hacer lo mismo que cualquiera de nosotros”.

Jacinto Eusebio Roldán (fútbol)

“Quería una cena con todos sus hijos y nunca pudo juntarlos, eso le regalaría. Como también un ‘partidito’ y un asado con sus amigos. Nada más creo que lo haría muy feliz. Y por último, le regalo la camiseta de San Martín. Creo que eso le haría muy feliz a Diego”.

Emanuel Lucenti (yudo)

“Es un tema que no me interesa”.

Nelson Ledesma (golf)

“No sé qué decir, fue lo más grande que tuvimos a nivel deportivo en la Argentina. Es una pregunta muy difícil de responder. Pienso que le agradecería por todo lo que nos dio, yo no lo vi jugar pero tengo en claro todo lo que hizo por nosotros. Nos dio mucho a nivel alegría y crecimiento del deporte. Más que darle, le agradecería”.

José Muruaga (básquet)

“Sé que es un poco obvio, pero al Diego le regalaría una pelota de fútbol, como cuando sos chico, porque así quiero recordarlo siempre. Como a ese niño que le regalaron su primera pelota y lo único que quiere es jugar. Creo que ese es el Diego en su estado más puro: él y la pelota juntos y solos, los dos ahí. Su felicidad era pura”.

Juan Pablo Juárez (atletismo)

“De los fallecidos sólo puedo pedir que Dios los tenga en la gloria”.

Carlos Chacana (fútbol)

“Quiero desearle un feliz cumpleaños donde sea que esté. Como futbolista me dejó grandes enseñanzas y ejemplos. Es y será el número uno, desde mi punto de vista”.

Gabriel Ascárate (rugby)

“Para el cumple del Diego, caería en su casa con la camiseta de Natación y Gimnasia de regalo, unos kilos de asado, una botella de whisky y dos habanos. Y me sentaría a escucharlo, sería genial escuchar todas las anécdotas que debe tener adentro y afuera del fútbol”.

Yamila Budeguer (futsal)

“Mi regalo para Diego Maradona sería una canción (“La mano de Dios”, de Rodrigo Bueno). Qué mejor que recordarlo y festejarlo con esta canción, por todo lo que eso significa”.

Álvaro Galindo (rugby)

“No es facil separar lo que hizo adentro de la cancha de lo que hizo afuera, pero sin dudas que para alguien que fue deportista y siempre aspiró a lo máximo, es difícil no admirar lo que logró y desde dónde lo logró. Yo me quedo con eso. Y resalto lo importante que es el entorno: no estuvo rodeado de buenas personas. ¿Qué le regalaría? En este momento no se me ocurre nada, la verdad”.

Francisco “Patón” Guillén (fútbol)

“Yo nunca pude separar Maradona deportista y el ser humano. Yo no le regalaría nada, porque él desperdició todo. Y lo pondría como ejemplo a Enzo Francescoli y a Lionel Messi”.