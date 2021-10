Qué hay para ver en CCC Go, Starzplay, Amazon Prime, Star+, Netflix y Mubi

CCC GO

Legado de mentiras

(Space, a las 19.50) Martin Baxter, un ex agente del MI6, regresa al mundo del espionaje dentro de las altas esferas. Allí descubre una impactante verdad sobre ciertas operaciones realizadas por servicios secretos desconocidos contra los cuales va a intentar rebelarse y armar su propio contraataque hasta descubrir la verdad.

Hija de dios

(Studio Universal, a las 20.10) Después de ser testigo de un milagro, una joven latina experimenta cosas extrañas mientras que un detective intenta descubrir la verdad detrás de la muerte de su compañero. En ese camino, el investigador interpretado por Keanu Reeves, se encontrara con sorpresas nada agradables.

Presencias del mal

(HBO Plus, a las 22) Una joven institutriz es contratada por un hombre que se ha convertido en el tutor de sus sobrinos tras las muerte de sus padres. Pronto descubrirá que tanto los niños como la casa esconden oscuros secretos y las cosas no son lo que aparentan.El trabajo de la chica resulta no ser tan fácil como pensaba, aunque sin duda le resulta una gran oportunidad, ya que tiene que trasladarse a una portentosa finca lejos de la ciudad donde vive, aunque los pequeños no parecen estar de acuerdo con su llegada. A esto se suman que una serie de extraños eventos empiezan a ocurrir desde el momento que pisa la mansión.

AMAZON PRIME

El amor de Sylvie

Años después de que termine su amor de verano, un aspirante a productor de televisión y una talentosa música cruzan sus caminos, dándose cuenta de que los sentimientos que profesan el uno por el otro nunca han cambiado. Con sus carreras llevando a cada uno de ellos por senderos distintos, ambos deben decidir qué les importa más: su carrera profesional o su corazón.

STAR+

Bohemian rhapsody

'Bohemian Rhapsody' es una celebración del grupo Queen, de su música y de su singular cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos para convertirse en uno de los showman más queridos del mundo. El filme plasma el meteórico ascenso de la banda al olimpo de la música a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Refleja asimismo cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.

NETFLIX

Sword art online

La historia se desarrolla en el año 2022, cuando un videojuego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual acaba de ser lanzado. Los jugadores pueden controlar sus avatares tal como lo harían con sus cuerpos reales por medio del NerveGear, un casco de realidad virtual capaz de estimular sus cinco sentidos a través de sus cerebros. Sin embargo, los jugadores se dan cuenta de que no pueden salir del videojuego; Su creador, Akihiko Kayaba, aparece y les informa que si mueren en el mundo virtual también lo harán en el mundo real.

STARZPLAY

El cubo

Seis personas aparecen encerradas en un complejo laberinto de habitaciones cúbicas que esconde trampas mortales. No saben cómo llegaron allí, pero pronto descubren que deberán resolver ciertos enigmas y sortear con habilidad todas las trampas si quieren sobrevivir.

MUBI

Offret

Mientras su familia se reúne para celebrar su cumpleaños, el periodista Alexander se siente angustiado por la desoladora falta de espiritualidad que caracteriza al mundo contemporáneo. Sus peores temores se confirman cuando, durante la fiesta, llega la noticia de un inminente conflicto nuclear: la Tercera Guerra Mundial. El final, definitivo e irreversible, está cerca.