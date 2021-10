Cyber Monday: cómo encontrar las mejores ofertas y comprar de forma segura

Del 1 al 3 de noviembre se llevará a cabo el último CyberMonday de este año, uno de los eventos de comercio electrónico más esperados

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la propuesta permitirá a los usuarios adquirir productos con descuentos especiales cada día.

Sin embargo, estos eventos son la oportunidad perfecta para que muchos usuarios terminen siendo víctimas de alguna trampa de publicad falsa o siendo estafados. El sitio ambito.com brindó una serie de consejos que se deben tener en cuenta para no caer en un engaño virtual.

- Ingresar siempre a los sitios web de las empresas adheridas al evento, que pueden ser verificadas a través de la página oficial de Cyber Monday.

- Al ingresar a la página de alguna marca, deberás verificar que haya un candado amarillo en la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet. Significa que el sitio web es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando llegue a la página para realizar el pago, no en la home (casa). Además, si la URL de la página empieza con https: //, significa que es segura; si la URL empieza con http: // (sin la "s"), no es segura.

- El comprador debe mirar la información de contacto de los vendedores, ya que si es inusual o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

- El editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. De lo contrario, se lo considera un sitio ilegal.

- Nunca llegar a la página web a través de enlaces disponibles en páginas de terceros o correos electrónicos.

- A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar la compra en otro sitio.

Cómo encontrar las mejores ofertas

Para encontrar buenas ofertas es esencial saber dónde comparar precios del CyberMonday. Conocer las páginas par ver las ofertas y el historial de precios es un dato de utilidad.

El sitio historial.com.ar nació con el objetivo de beneficiar a los compradores “y permitirles encontrar las mejores ofertas en un contexto social donde el ahorro es muy importante”. Asimismo, se muestra como un incentivo para que aquellas empresas que ofrecen verdaderas ofertas puedan resaltar y ser identificadas por los clientes.

Otra de las opciones, es Baratómetro. Una web que ofrecen un motor de búsqueda entre las mejores tiendas online. “El objetivo es presentar a nuestros usuarios una visión lo más completa posible de los artículos disponibles en la web, en ventas directas en tiendas, para que encuentren siempre el precio más bajo”, señalan en su sitio.

La plataforma muyshopper.com es otras de las opciones para comparar precios. Allí también permiten comparar precios y cuotas entre miles de productos de las mejores tiendas online, identificando en primer lugar el precio más bajo.