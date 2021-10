Bomberos de Yerba Buena controlaron un incendio en la zona baja de Villa Nougués

Alrededor de las 10 salieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena hacia la zona baja de Villa Nougués. Un incendio comenzó en esa zona esta mañana y los vecinos pidieron ayuda al cuerpo de auuxiliares.

Pedro Hernán Rodríguez Salazar, titular del cuerpo de bomberos de "La Ciudad Jardín" explicó que tras el llamado partieron dos dotaciones trabajaron en el lugar. "Dos dotaciones acudieron para la extinción de un incendio el la subida a Villa Nougués, al llegar se encontraron un predio de grandes dimensiones en proceso de fuego avanzado, inmediatamente se procedió a la extinción del mismo", detalló.

"Se sigue haciendo énfasis en qué no se debe encender fuegos no realizar quemas, ya que no hay recursos y se está pasando por una sequía extrema y peligrosa", resaltó.

Cabe destacar que muchas veces se realizan podas, luego se enciende fuego y se sale de control porque las llamas ingresan al bosque.

"Esa zona de bosque es de difícil acceso", advirtió Rodríguez Salazar.

Como ocurre en distintos lugares de la provincia, Villa Nogués no está exenta de la sequía del suelo y del monte. A esta situación se suma, muchas veces, la imprudencia humana.