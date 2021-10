Cartas de lectores I: la Patria

El término Patria viene de padres. La Patria es el lugar de donde son los padres. El primer lugar de la Patria es la familia. El segundo lugar es el municipio. El tercer lugar es la ciudad. Ese grupo de personas conforman un pueblo. Ese pueblo está unido por algo común que es su territorio. No cualquier territorio, es su lugar de nacimiento. Ese territorio es el lugar común donde viven y pueden desarrollarse. A ese territorio común se le llama territorio nacional porque es el lugar donde han nacido. Por lo tanto conforman una Nación. Nación viene de Nato (nacer). Ese pueblo o nación no puede vivir de cualquier manera, debe organizarse; y para eso crea un instrumento, un medio. Para que la Nación pueda expresarse como tal. Ese instrumento o medio está constituido por autoridades y leyes. Se llama Estado. El Estado es el medio jurídico mediante el cual la nación expresa sus valores y principios. Es decir, el Estado no puede ir en contra de los valores y principios de la propia Nación, porque esta es anterior al Estado. Puede existir nación sin Estado. La nación jurídicamente organizada conforma lo que denominamos Estado nacional. Mis padres me han dado un gran bien que es la vida que por mí mismo no la podría haber tenido. Me la han dado aquí en esta tierra, la Argentina. Podría haber nacido en otro lugar. Les debo gratitud hacia ellos. La vida también es un don de Dios; un don es un regalo. Tengo la obligación de cuidarla y defenderla. No la puedo descuidar ni menospreciar. Por esto la Patria también es un deber, porque estoy obligado a defenderla. La Patria también es un desafío porque tengo que vencer los obstáculos que se me presentan a diario. Un deber, un desafío, y una oportunidad porque estoy obligado a entregarla a mis descendientes mejor que lo que yo la recibí en gratitud a mis antepasados que han ayudado a construirla. Es la Patria una cuestión de honor porque esto implica ejecutar mis valores y principios en plenitud llevándolos a sus niveles más elevados. La Patria como deber, desafío y honor me da la oportunidad de ser cada día mejor. La Patria también es Madre porque me alimenta con bienes materiales y espirituales. Los bienes materiales son los frutos de su territorio, los bienes espirituales son las buenas costumbres, el idioma y su religión. Estos bienes materiales y espirituales se llaman patrimonio, porque los he recibido de mis padres. No solo de mis padres biológicos sino de los Padres de la Patria. De aquellos que la han fundado. Esos bienes materiales y espirituales me han sido dados para vivir con dignidad. No son míos eternamente, son de la Patria. Los puedo usar mientras viva, solo por un tiempo hasta morir. La Patria es una unidad de destino. Para nosotros, los argentinos, el hombre es portador de valores eternos, envoltura corporal de un alma inmortal. Por eso tengo que defender este patrimonio hasta dar mi vida por la Patria. Que es la mejor, porque es la mía.

Marco Manuel José Wilde

San Martín 321

San Miguel de Tucumán