Parapente: tonada tucumana teñida de celeste y blanco

Como el nivel, las expectativas son altas: Álvaro Blas Lucero le hace frente a todos

“Altísimo”, sentenció Álvaro Blas Lucero. Con contundencia, el parapentista calificó el nivel del equipo del que forma parte. “Es así, por eso nuestras expectativas son ambiciosas”, contó el piloto número uno del equipo.

Pablo Hernández, de Buenos Aires; Michel Guillemot, de Córdoba; Federico Rodríguez, de Entre Ríos y su comprovinciana, Shauin Kao, son los que completan el equipo. “Igualmente, hay que ir paso a paso y puliendo detalles, ya que es una competencia de 12 días y hay que estar concentrado de principio a final”, advirtió Álvaro.

Las acrobacias fue lo que primero capturó la atención del abogado de 36 años en el mundo del vuelo libre. Sus inicios están en 2009 y sus recuerdos se asocian al trabajo duro de concretar lo que se propuso en esa faceta. “Entrené mucho para lograr la maniobra soñada que es el Infinity Tumbling. Se trata de una acrobacia que es dar vueltas por sobre el parapente. Como hacer una ‘mortal’ o ‘saltar la piola’ con el parapente”, explicó. Ahora, entre el domingo y el 12 de noviembre, Lucero se esforzará de igual manera para cumplir con los sueños que ahora tienen color “celeste y blanco” y que no sólo lo harán feliz a él. “Desde hace dos años y medio me volqué a la competencia de cross country. Me gusta volar grandes distancias en el menor tiempo posible. Tuve buenos resultados, lo que me permitió formar parte de la selección y representar a Argentina en mi provincia. ¡Un hermoso desafío!”, celebró.

Francia, Islandia, Bolivia, Filipinas, Perú, Japón, Corea del Sur, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Colombia, México y Brasil son los países que tendrán representación en el despegue de Loma Bola, en el cerro San Javier. “Es la competencia más importante en el mundo del parapente por lo que el desafío es durísimo, pero estamos muy motivados para hacer frente a cualquier selección”, desafió Lucero.

Ganar con la presión de volar en casa: Kao afirma que Argentina es potencia



“Vamos todos con el cuchillo entre los dientes. A por todo”, arengó Shauin Kao. Las ambiciones de la tucumana son también las de las selección nacional. Entre ellos no hay corte y razones hay para que la confianza lleve a plantearse objetivos ambiciosos. “La mayoría de los argentinos que van a volar, conocen muy bien Tucumán. Hace poco se hizo una competencia en Loma Bola y esa es una clara ventaja”, destacó la campeona panamericana 2020.

Con ese panorama, Kao le pone un poco más de precisión a la meta “albiceleste”. “Lo ideal sería colocar entre los primeros

10 a dos argentinos”, indicó en el plano individual. Su marido, Adrián Acosta, será uno de los dos parapentistas, además de los cinco pilotos del equipo, que representarán al país; Acosta no puntuará para el grupo. “Por naciones, Argentina llega como potencia, así que tenemos chances de quedar muy bien posicionados”, vaticinó Kao.

El grupo quiere subir al podio y, para ello, la ganadora del Canillita de Plata de LA GACETA en dos oportunidades, tendrá una lucha personal contra una sensación propia. “Ser local tiene un poco de ventaja porque conozco el lugar, pero me juega en contra el estrés”, reconoció Kao. “Me siento presionada porque no puedo fallar”, reveló la parapentista.

En casa, a su ímpetu de querer ganar siempre, se le adosa un sinfín de pensamientos que en el resto de la geografía del planeta no los tiene. “Además la realidad es que en Tucumán estuve volando poco estos dos últimos años”, reconoció.

Entre la pandemia, el ser mamá, una cirugía y la muerte de su entrañable amigo y múltiple campeón, Eduardo Deheza, la deportista recién está activando el rango de competencia al alto rendimiento. “Por eso es que la competencia de La Rioja es como un entrenamiento que espero me sirva para hacer un buen papel en Tucumán”, anheló la tucumana.

Aficionada accidentada

Maristela, la novia de un participante suizo (Cristopher Dunken), pasó por una situación poco feliz ayer en la pista de despegue. En la carrera para salir en vuelo, sufrió una quebradura de tobillo. La parapentista aficionada fue asistida y enviada a un centro asistencial. Le pusieron un yeso en la zona afectada y, aunque requiere de una intervención quirúrgica, le recomendaron operarse en su país de origen, decisión que aun está pendiente.

Esperan con ansias

A días del comienzo oficial, ya se encuentran en la provincia las delegaciones de Suiza, Francia, Estados Unidos, Macedonia, Islandia, Finlandia, Polonia e Inglaterra. En las próximas horas llegará el resto.

Enamorados del lugar

La mayoría de participantes quedaron sorprendidos con la actividad nocturna y el paisaje de la provincia. Sergio Bujhaza, director de la competencia, afirmó que los competidores quedaron satisfechos con lo encontrado al llegar.

Bajas importantes

Las delegaciones de Venezuela e Italia, no dirán presente en la edición N°17. El primero, por la situación económica del país; el segundo, por los problemas ocasionados por la covid-19.

Gran evento

El domingo será la inauguración del torneo. Se realizará el registro de pilotos y habrá un acto formal, con la presencia del veedor internacional. A las 20 habrá un desfile de delegaciones, en avenida Aconquija, abierto al público en general.