Quién es Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP que quedó a un paso de convertirse en presidente del Gobierno español
El dirigente del Partido Popular se impuso en las elecciones generales de España del 29 de noviembre, pero necesitará el respaldo de Vox para alcanzar la mayoría parlamentaria. Su trayectoria incluye cargos en organismos públicos, la dirección de empresas estatales y cuatro mandatos consecutivos al frente de Galicia.
Resumen para apurados
- Según el artículo, Alberto Núñez Feijóo (PP) ganó las elecciones en España para formar gobierno tras superar a Pedro Sánchez, aunque necesitará pactar la investidura con Vox.
- Feijóo forjó un perfil gestor tras gobernar Galicia por cuatro mandatos y presidir entes como Insalud y Correos, asumiendo la jefatura del PP en 2022 tras la salida de Casado.
- Una alianza con Vox determinaría la gobernabilidad nacional y redefiniría las políticas migratorias, económicas e institucionales de España frente a la Unión Europea.
Alberto Núñez Feijóo quedó ante la posibilidad de convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España después de la victoria del Partido Popular (PP) en las elecciones generales. El dirigente de centroderecha, de 65 años, deberá ahora negociar con Vox, la fuerza liderada por Santiago Abascal, para reunir los apoyos parlamentarios necesarios y desplazar al actual mandatario, Pedro Sánchez.
Feijóo construyó su carrera política sobre un perfil de gestor y administrador público. Antes de asumir la conducción nacional del PP en 2022, ocupó cargos en organismos estatales y gobernó Galicia durante cuatro mandatos consecutivos. Su principal desafío será trasladar esa experiencia al Ejecutivo nacional en un escenario en el que dependerá de una fuerza política con la que mantiene diferencias en cuestiones institucionales y europeas.
De Galicia a la conducción del Partido Popular
Alberto Núñez Feijóo nació el 10 de septiembre de 1961 en Os Peares, una pequeña localidad de la provincia de Ourense, en Galicia. Se graduó en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y comenzó su carrera profesional como funcionario de la administración autonómica.
Su trayectoria en la gestión pública comenzó a principios de los años 90. En 1996 se trasladó a Madrid, durante el gobierno de José María Aznar, para ocupar la Secretaría General de Asistencia Sanitaria. Posteriormente, asumió la presidencia del Instituto Nacional de Salud (Insalud), cargo que desempeñó entre 1996 y 2000.
Durante esa etapa impulsó un sistema de objetivos para reducir las listas de espera quirúrgicas. Según los registros del organismo, el tiempo promedio de espera pasó de 122 días en 1996 a 67 días en 2000, aunque la cantidad total de pacientes en lista de espera volvió a crecer hacia el final de su gestión.
Entre 2001 y 2003 presidió la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Después regresó a Galicia, donde ocupó cargos en el Gobierno autonómico.
En 2009 llegó a la presidencia de la Xunta de Galicia, el gobierno regional, y consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas. Permaneció en ese puesto hasta 2022, cuando dejó la administración gallega para asumir la conducción nacional del Partido Popular.
Su llegada a la presidencia del PP se produjo después de la salida de Pablo Casado, en medio de una crisis interna de la formación. Desde entonces, Feijóo se convirtió en el principal dirigente de la oposición a Pedro Sánchez.
Qué piensa Feijóo sobre la economía y la inmigración
El dirigente popular se define como un administrador pragmático y sostiene que la reducción del déficit público y de la deuda debe ser una prioridad de la política económica española.
En sus intervenciones públicas insistió en la necesidad de evitar que las generaciones futuras deban afrontar los compromisos financieros asumidos por los gobiernos actuales.
En materia migratoria, propone modificar el enfoque aplicado durante la gestión de Pedro Sánchez. Entre sus iniciativas figuran limitar las regularizaciones masivas, reforzar los controles fronterizos, expulsar a extranjeros con antecedentes penales e implementar un sistema de puntos para la inmigración regular.
Estas posiciones coinciden parcialmente con las de Vox, aunque existen diferencias entre ambas formaciones en cuestiones como la organización territorial de España, la integración europea y las relaciones comerciales internacionales.
El desafío de gobernar con Vox
La victoria electoral del PP abre una nueva etapa en la política española, pero también plantea un desafío para Feijóo: negociar las condiciones de un eventual gobierno con Santiago Abascal.
Con el 92% de los votos escrutados, el PP obtenía 133 bancas en el Congreso de los Diputados, mientras que Vox alcanzaba 52. Juntos, con los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN), reunían una mayoría parlamentaria suficiente para una investidura.
La posibilidad de que Vox participe del Gobierno nacional marcaría un cambio en la política española desde el final de la dictadura de Francisco Franco, en 1975. La formación de Abascal mantiene posiciones más duras en materia migratoria y plantea diferencias con el PP sobre el funcionamiento institucional del país y su relación con la Unión Europea.
Feijóo también deberá afrontar las comparaciones con Mariano Rajoy, el anterior presidente del Gobierno perteneciente al PP, quien llegó al poder en 2011 con una mayoría parlamentaria propia. El escenario actual es diferente: el dirigente gallego necesitará acordar con Vox el alcance de su participación y las condiciones de una eventual coalición.
Un perfil reservado y una trayectoria marcada por la gestión
Feijóo suele describirse como una persona metódica, reservada y enfocada en el trabajo administrativo. Quienes compartieron responsabilidades con él durante su paso por Insalud destacaron su exigencia con los equipos y su dedicación a la gestión.
El propio dirigente reconoció públicamente su tendencia al trabajo excesivo. En una entrevista con el podcastero Jordi Wild también admitió que no habla inglés y que no había hecho esfuerzos suficientes para aprenderlo, una cuestión que podría convertirse en una dificultad en su relación con los dirigentes europeos.
En el plano personal, tiene un hijo con Eva Cárdenas, quien fue directora de Zara Home, la división de decoración del grupo Inditex.
Su llegada a la presidencia del Gobierno dependerá ahora del proceso de investidura y de las negociaciones parlamentarias. Después de más de una década al frente de Galicia y cuatro años conduciendo el principal partido de la oposición, Feijóo tendrá que definir qué tipo de relación establecerá con Vox y cómo trasladará su modelo de gestión regional al conjunto de España.