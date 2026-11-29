Feijóo construyó su carrera política sobre un perfil de gestor y administrador público. Antes de asumir la conducción nacional del PP en 2022, ocupó cargos en organismos estatales y gobernó Galicia durante cuatro mandatos consecutivos. Su principal desafío será trasladar esa experiencia al Ejecutivo nacional en un escenario en el que dependerá de una fuerza política con la que mantiene diferencias en cuestiones institucionales y europeas.