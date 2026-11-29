Resumen para apurados
- Boca Juniors recibe este domingo a Gimnasia La Plata en La Bombonera a las 20:30 por los cuartos de final del Torneo Clausura en busca de un pase a semifinales.
- El Xeneize llega con ocho victorias consecutivas y la Copa Sudamericana obtenida, mientras que el Lobo acumula un invicto de 11 partidos tras dejar en el camino a Newell's.
- El vencedor accederá a las semifinales ante Rosario Central o Barracas Central, con el objetivo de alcanzar la gran final fijada para el 12 de diciembre en La Plata.
Boca buscará este domingo su lugar entre los cuatro mejores del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibe desde las 20.30 a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera, en el último partido de los cuartos de final, con arbitraje de Darío Herrera y Germán Delfino en el VAR.
El partido se podrá ver por TNT Sports, que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play. Si hay empate en los 90 minutos, se jugará un suplementario de media hora y, si la igualdad persiste, el clasificado saldrá de los penales. El ganador enfrentará en semifinales a Rosario Central o Barracas Central, que se miden esta tarde en el Gigante de Arroyito. La final del torneo está programada para el sábado 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata.
El “Xeneize” atraviesa un gran momento: ganó la Tabla Anual, se consagró campeón de la Copa Sudamericana y, entre todas las competencias, acumula ocho victorias consecutivas. En octavos de final le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia, en una noche en la que además dio la vuelta olímpica ante sus hinchas por el título internacional. Miguel Merentiel, autor de uno de esos goles, suma 15 tantos en el año.
El cambio de Arruabarrena y la final que espera en Santiago del Estero
El DT mantendrá la base y haría una sola modificación: el ingreso de Santiago Ascacíbar por Milton Delgado, a quien preservarán tras un golpe en la rodilla derecha para que llegue en óptimas condiciones a la final de la Copa Argentina ante Platense, el miércoles en Santiago del Estero. La probable formación es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Merentiel.
Gimnasia también llega en alza. El equipo de Ariel Pereyra ganó sus últimos cinco partidos, acumula 11 encuentros sin perder y en octavos eliminó a Newell's con un 4-2 en tiempo suplementario, con Ignacio Fernández e Ignacio Miramón como figuras. Además, ya aseguró su regreso a los torneos continentales con la clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Su única variante será obligada: Nelson Insfrán atajará en lugar del colombiano Harlen Castillo, expulsado ante los rosarinos.
La probable formación del “Lobo” es: Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Miramón, Mateo Seoane; Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. En sus últimas cinco visitas a La Bombonera, el equipo platense consiguió dos triunfos, un empate y dos derrotas.