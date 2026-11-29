El partido se podrá ver por TNT Sports, que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play. Si hay empate en los 90 minutos, se jugará un suplementario de media hora y, si la igualdad persiste, el clasificado saldrá de los penales. El ganador enfrentará en semifinales a Rosario Central o Barracas Central, que se miden esta tarde en el Gigante de Arroyito. La final del torneo está programada para el sábado 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata.