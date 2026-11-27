Boca ajusta detalles en Ezeiza con la mira puesta en los cuartos de final del Torneo Clausura frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, este domingo desde las 20.30 en La Bombonera. Lejos de recurrir a una rotación masiva por la seguidilla entre la final en Barranquilla y el triunfo ante Independiente Rivadavia, Rodolfo Arruabarrena mantendrá la base titular para buscar el pase a semifinales.