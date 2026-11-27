Con equipo titular: Arruabarrena prepara un solo cambio en Boca para recibir a Gimnasia
Pese al desgaste tras consagrarse en la Copa Sudamericana y el triunfo en Mendoza, el Vasco pondrá lo mejor este domingo en La Bombonera. Santiago Ascacibar ingresará por Milton Delgado, a quien preservarán por un golpe en la rodilla pensando en la final de Copa Argentina ante Platense.
Resumen para apurados
- Arruabarrena pondrá a los titulares de Boca este domingo en La Bombonera ante Gimnasia por los cuartos del Clausura, con el ingreso de Ascacíbar por Delgado para buscar la semifinal.
- Pese a la seguidilla tras ganar la Sudamericana, el DT descartó una rotación masiva; Delgado arrastra una molestia en la rodilla y descansará tras descartarse una lesión grave.
- Boca apunta a sellar su pase a semifinales del torneo local mientras resguarda soldados clave para disputar la final de la Copa Argentina ante Platense el 2 de diciembre.
Boca ajusta detalles en Ezeiza con la mira puesta en los cuartos de final del Torneo Clausura frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, este domingo desde las 20.30 en La Bombonera. Lejos de recurrir a una rotación masiva por la seguidilla entre la final en Barranquilla y el triunfo ante Independiente Rivadavia, Rodolfo Arruabarrena mantendrá la base titular para buscar el pase a semifinales.
La única variante que evalúa el cuerpo técnico estará en el mediocampo. Santiago Ascacibar, quien descansó el último fin de semana tras terminar con lo justo en la final continental, volverá al equipo para aportar marca y despliegue en la contención. El que dejará su lugar no será Tomás Belmonte sino el juvenil Milton Delgado, quien arrancará en el banco de suplentes.
La salida de Delgado responde a una cuestión física: el volante de 21 años arrastra una molestia en la rodilla tras un fuerte golpe en el partido ante Lanús. Si bien los estudios descartaron lesiones óseas o en los ligamentos, el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo para tenerlo al 100% de cara a la final de la Copa Argentina ante Platense, prevista para el miércoles 2 de diciembre.
De esta manera, Belmonte continuará como ladero de Ascacibar y de Leandro Paredes, encargado del manejo de la pelota en el medio. El Vasco terminará de confirmar la alineación tras la práctica de pelota parada del sábado, donde evaluará cómo respondieron físicamente los futbolistas después del viaje y los últimos partidos.
Si no surgen contratiempos, el once de Boca para enfrentar al Lobo del "Pata" Pereyra formará con: Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en el fondo; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Tomás Belmonte en el medio; y arriba repetirán Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.