Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes en gran parte de Tucumán, debido a fenómenos con capacidad de daño e interrupción de actividades.
- La advertencia abarca San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle y varias ciudades del interior, mientras que la zona oeste de la provincia permanece en nivel verde sin riesgos.
- Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre y no sacar la basura ante el riesgo de granizo, anegamientos e interrupción de servicios cotidianos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas que afectará a la mayor parte del territorio de la provincia de Tucumán durante la jornada de mañana lunes 30 de noviembre.
De acuerdo con el mapa oficial difundido por el organismo, el área bajo advertencia comprende a San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros, Simoca, Bella Vista, Villa Burruyacú y Villa de Trancas. Asimismo, la alerta alcanza a la zona de Tafí del Valle, mientras que los sectores ubicados más al oeste (en el límite con Catamarca y los valles calchaquíes) permanecen en nivel verde, sin fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Recomendaciones ante alerta amarilla por tormentas
Desde los organismos de protección civil provincial y el SMN se recuerda a la población tomar las siguientes medidas preventivas:
No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
Evitar actividades al aire libre.
No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
Estar atento ante la posible caída de granizo.
Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.