De acuerdo con el mapa oficial difundido por el organismo, el área bajo advertencia comprende a San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros, Simoca, Bella Vista, Villa Burruyacú y Villa de Trancas. Asimismo, la alerta alcanza a la zona de Tafí del Valle, mientras que los sectores ubicados más al oeste (en el límite con Catamarca y los valles calchaquíes) permanecen en nivel verde, sin fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.