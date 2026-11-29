Resumen para apurados
- El cantante Nahuel Pennisi se casó este sábado con Mayra Deleo en Tucumán para formalizar su vínculo tras siete años de relación y dos hijos en común.
- La pareja se conoció en 2017 en un ámbito laboral. La ceremonia fue oficiada por el arzobispo Carlos Sánchez y contó con números musicales de Pennisi y su hija Alma.
- El evento afianza la vida familiar del artista y, pese al hermetismo inicial, generó un fuerte impacto emotivo entre sus seguidores por las imágenes y canciones compartidas.
Este sábado por la noche, un evento que intentó mantener un perfil bajo ganó gran relevancia en pocas horas. Las calles de Tucumán fueron escenario del casamiento de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo, que dieron el “sí” en la Parroquia San Juan Bosco. El artista emocionó a miles de personas al cantar el Ave María en medio de la ceremonia.
“May” Deleo es una diseñadora gráfica tucumana que trabaja integrando inteligencia artificial y marketing. Conoció a Pennisi en 2017, cuando trabajaba para una productora que había contratado al cantante para una serie de shows. Deleo fue quien lo acompañó en su tanda de prensa y, según él contó más tarde, su perfume y la charla fluida que lograron terminaron encantándolo.
El casamiento de Nahuel Pennisi
El sábado se celebró la boda del artista: Iglesia, civil y fiesta, todos tuvieron lugar en espacios de Tucumán. Pocas imágenes se filtraron de la celebración. Las principales fueron las compartidas por Fabiana Pennisi, profesora de canto, entrenadora vocal, guitarrista y madre del artista. La ceremonia religiosa, según pudo verse en videos que se publicaron, estuvo dirigida por el arzobispo de la provincia, Carlos Sánchez.
Los momentos más conmovedores del casamiento fue la interpretación de Pennisi de “Ave María” en el altar. Los asistentes a la misa se sorprendieron al coincidir con la boda, que no había sido anunciado públicamente. Deleo no pudo ocultar su emoción mientras su prometido le cantaba frente a todos sus amigos y familiares.
El segundo momento que se llevó todas las miradas fue el número que interpretó la pequeña Alma Pennisi, hija de la pareja de recién casados. La niña de 4 años, hermana menor de Mateo, de 7, cantó “La Medalla” mientras sus padres firmaban el acta de matrimonio en la ceremonia civil.
La gran fiesta de Nahuel Pennisi y May Deleo
Para celebrar de una forma más íntima, Pennisi y Deleo tomaron la decisión de crear una cuenta privada en Instagram para compartir y atesorar los mejores recuerdos de la noche. En ella llamaron a sus invitados a mantener el contenido en reserva y no hacerlo público.
Sin embargo, Fabi Pennisi fue una de las invitadas que más activa se mantuvo durante el fin de semana, porque mostró detalles como su preparación previa en la peluquería, el número de Alma y la sorpresa que le dieron los integrantes de “La Bersuit” al nuevo matrimonio.
Pennisi volvió a cantar en el salón, ya sin la presión del saco y la corbata, junto a Juan Subirá y Daniel Suárez. Interpretaron la canción “Sencillamente”, un clásico de la banda. La gran mesa dulce de la fiesta estuvo a cargo del emprendimiento Amadea Tortas Premium.