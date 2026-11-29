El casamiento de Nahuel Pennisi

El sábado se celebró la boda del artista: Iglesia, civil y fiesta, todos tuvieron lugar en espacios de Tucumán. Pocas imágenes se filtraron de la celebración. Las principales fueron las compartidas por Fabiana Pennisi, profesora de canto, entrenadora vocal, guitarrista y madre del artista. La ceremonia religiosa, según pudo verse en videos que se publicaron, estuvo dirigida por el arzobispo de la provincia, Carlos Sánchez.