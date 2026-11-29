Una noche histórica para la música urbana nacional y el pop internacional se vivió este sábado 28 de noviembre de 2026 en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. En el marco del cierre de su gira 2026 en la capital antes de su presentación en Córdoba, el cantante Paulo Londra ofreció un concierto a sala llena de más de dos horas y 38 canciones en el que recibió como invitado sorpresa al cantautor británico Ed Sheeran. Fue la primera vez en la historia que ambos artistas compartieron un escenario en vivo en cualquier parte del mundo.