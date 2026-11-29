Resumen para apurados
- Paulo Londra y Ed Sheeran cantaron juntos por primera vez en vivo este sábado en el Movistar Arena de Buenos Aires, durante el cierre de gira capitalina del músico cordobés.
- Sheeran apareció de sorpresa con su guitarra para interpretar "Noche de Novela" y "Nothing On You", recordando el apoyo que le dio a Londra durante su conflicto discográfico.
- El show coronó un año consagratorio para Londra, quien presentará su espectáculo en Córdoba antes de encarar una gira de verano y su regreso a los escenarios de Europa en 2027.
Una noche histórica para la música urbana nacional y el pop internacional se vivió este sábado 28 de noviembre de 2026 en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. En el marco del cierre de su gira 2026 en la capital antes de su presentación en Córdoba, el cantante Paulo Londra ofreció un concierto a sala llena de más de dos horas y 38 canciones en el que recibió como invitado sorpresa al cantautor británico Ed Sheeran. Fue la primera vez en la historia que ambos artistas compartieron un escenario en vivo en cualquier parte del mundo.
Ante un recinto colmado en el barrio porteño de Villa Crespo, la aparición de Sheeran con guitarra en mano desató una ovación masiva entre los miles de fanáticos presentes. Con una evidente complicidad artística sobre las tablas, los músicos interpretaron "Noche de Novela", la colaboración lanzada en 2022 que marcó el regreso de Londra a la industria musical tras su extenso conflicto discográfico.
Acto seguido, la dupla redobló la apuesta y regaló uno de los momentos más íntimos de la velada al cantar "Nothing On You", interpretado a dúo en una versión despojada con la guitarra acústica del músico británico.
Aquel tema representó hace siete años el primer gran puente de Londra hacia el mercado anglosajón, afianzando una relación basada en el respeto mutuo y la admiración creativa. Durante el período en el que el referente cordobés estuvo impedido de publicar música nueva por su litigio legal, Ed Sheeran lo respaldó públicamente en entrevistas internacionales, destacando su talento melódico y su autenticidad. Escuchar esa canción frente a frente en suelo argentino convirtió el cruce de inmediato en tendencia en redes sociales y en uno de los momentos musicales del año.
Ed Sheeran cantÃ³ con Paulo Londra en su show en el Movistar Arena ð¥ https://t.co/WXLMbXfAU3— MovistarArenaAR (@MovistarArenaAR) November 29, 2026
El año récord de Paulo Londra y el estreno de "entre CIELOS"
La velada en Buenos Aires sirvió además como marco para la presentación oficial en vivo de "entre CIELOS", el nuevo álbum de estudio del artista cordobés. El espectáculo combinó el estreno de canciones como "me asfixia LA CIUDAD", "hIGhLIGhTS", "angelical" y "El Salvador" con himnos históricos de su carrera como "Adán y Eva", "Tal Vez", "Nena Maldición" y "Plan A". La puesta en escena incluyó también un espacio dedicado al básquet —una de sus pasiones— y un bloque íntimo junto a su banda para repasar temas como "Alucinaciones", "Ojalá", "Nublado" y "Ella".
El concierto en Villa Crespo coronó un 2026 consagratorio a nivel internacional para Londra, que comenzó con su ovacionada participación en el Festival de Viña del Mar —donde obtuvo las Gaviotas de Plata y Oro— y continuó con su actuación como único headliner nacional en Lollapalooza Argentina ante más de 100.000 personas. Durante el año, sumó cuatro nominaciones a los Premios Gardel, realizó su primera gira por Estados Unidos con fechas agotadas en Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles, y llenó escenarios en Bogotá, Santiago de Chile y el Estadio Nacional de Lima.
Surgido de las competencias de freestyle de plaza como El Quinto Escalón, Londra se convirtió en 2018 en el artista argentino más reproducido en Spotify y YouTube. Fue el primer cantante del país en superar los mil millones de reproducciones en Spotify con un single propio ("Adán y Eva"), ingresando al Billions Club, y el primero en alcanzar las 10.000 millones de visualizaciones en YouTube con apenas 113 videos publicados.
Tras su show en la capital, el artista llevará este espectáculo a su Córdoba natal el próximo 3 de diciembre, antes de iniciar su gira de verano y emprender su regreso a los escenarios de Europa en 2027.