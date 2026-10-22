Paulo Londra prepara su regreso a la Argentina tras un show multitudinario en México: cuándo y dónde será

La convocatoria en la Plaza de la República reunió a cientos de fanáticos que colmaron el lugar desde temprano. Tras un set previo de DJ, el show duró cerca de 30 minutos y generó momentos de euforia e intensas corridas en los accesos. Si bien circuló en redes la versión de un presunto "portazo", los asistentes aclararon que el personal autorizó el ingreso al habilitarse espacio frontal, sin que se registraran lesionados ni incidentes de gravedad.