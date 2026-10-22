Paulo Londra prepara su regreso a la Argentina tras un show multitudinario en México: cuándo y dónde será
El artista cordobés reunió a una multitud en el Monumento a la Revolución para estrenar su nuevo disco. Tras años difíciles de disputa contractual, Paulo Londra vuelve a la escena marcado por la paternidad de sus tres hijas, el valor de la simplicidad y una emotiva gira que culminará en el Movistar Arena.
Resumen para apurados
- Paulo Londra se presentará el 28 de noviembre en el Movistar Arena porteño para lanzar su álbum 'entre CIELOS', tras convocar a una multitud en la Ciudad de México.
- El cantante cordobés relanzó su carrera tras superar un largo litigio legal con Big Ligas, apoyado en su familia y adoptando una estética solista festiva inspirada en los 2000.
- El show en Buenos Aires marcará el reencuentro formal con su público local, consolidando una etapa de madurez artística y personal alejada de los excesos comerciales del género.
Un cielo nublado y una marea humana impaciente iluminada por miles de pantallas de celulares marcaron el regreso triunfal de Paulo Londra a los escenarios internacionales. El referente cordobés de la música urbana paralizó la explanada del emblemático Monumento a la Revolución en la Ciudad de México(CDMX) para presentar en forma gratuita su tercer álbum de estudio, "entre CIELOS".
La convocatoria en la Plaza de la República reunió a cientos de fanáticos que colmaron el lugar desde temprano. Tras un set previo de DJ, el show duró cerca de 30 minutos y generó momentos de euforia e intensas corridas en los accesos. Si bien circuló en redes la versión de un presunto "portazo", los asistentes aclararon que el personal autorizó el ingreso al habilitarse espacio frontal, sin que se registraran lesionados ni incidentes de gravedad.
La vibrante aparición en CDMX coronó una exitosa escala mexicana en 2026 que ya registraba entradas agotadas en Monterrey, Querétaro, Mérida y Puebla. Este reencuentro masivo marcó el punto de partida oficial para una nueva etapa en la carrera del cantante, consolidando su estatus de ícono popular antes de su anunciado regreso a la Argentina para reencontrarse con el público porteño.
La frescura solista de "entre CIELOS" y el romanticismo visual de "Angelical"
Lanzado oficialmente bajo el sello Dale Play Records, "entre CIELOS" se compone de diez canciones con una duración total de 26 minutos y 41 segundos. A diferencia de su trabajo previo, "Back to the Game", esta producción apuesta en forma absoluta al formato solista, sin incluir colaboraciones con otros intérpretes.
Producido por Tiano y Lisan Beat, el proyecto fusiona una sonoridad bailable y festiva de estética dosmilera, combinando ritmos de boom bap, pop urbano, cumbia, bachata, merengue y sonidos brasileños.
Entre sus temas destacados sobresale "Angelical", una pieza impregnada de entusiasmo juvenil y romanticismo que retrata la fascinación espontánea de un primer flechazo en una discoteca.
El videoclip de "Angelical" complementa esa narrativa lírica exponiendo la intimidad cotidiana de Londra fuera del estudio. La obra visual intercala escenas de su rutina de trabajo y giras con pasajes de su vida familiar, mostrando al artista jugando al fútbol, manejando un carrito de golf y compartiendo momentos cariñosos con su hija.
La contención invencible de la familia
A sus 28 años, la tranquilidad de este presente contrasta de forma profunda con la batalla legal que detuvo su carrera. Londra debió afrontar un duro conflicto contractual con sus antiguos socios de Big Ligas que lo alejó de los lanzamientos hasta 2022. De aquel proceso, guarda con profunda emoción el abrazo imborrable que se dio con su padre en el estacionamiento del juzgado al confirmarle la resolución del caso.
El respaldo incondicional de sus padres durante los años de incertidumbre resultó decisivo para no bajar los brazos. De su madre ama de casa heredó la fe en Dios y la calidez diaria, mientras que de su padre gendarme aprendió el valor del esfuerzo y la perseverancia, construyendo una fortaleza que hoy transmite en cada decisión.
La paternidad transformó drásticamente las prioridades del cantante, quien hoy vive en función de sus tres hijas: Isabella y Francisca, de su relación anterior con Rocío Moreno, y Justina, nacida en marzo de 2026 junto a su pareja Martina Quetglas. Este círculo familiar redefinió su concepto de éxito, priorizando el estar presente y verlas crecer por encima de las exigencias del ambiente musical.
En un género signado por la ostentación y el lujo desmedido, Paulo Londra rechaza los excesos materiales al considerarlos "brutos" y prefiere proyectar la simplicidad de una remera blanca y jean. Definido a sí mismo como un "cielo despejado", afirma que la fe en Dios se fortalece día a día al contemplar el crecimiento de sus nenas.
Lejos del maquillaje industrial y los números de reproducciones, el artista cordobés prefiere ser recordado como aquel "chico de la plaza que salió sin tanto maquillaje". Con la mirada puesta en el futuro inmediato, "el León" prepara su reencuentro en Argentina programado para el sábado 28 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde promete desplegar el renovado espíritu de "entre CIELOS" ante sus seguidores.