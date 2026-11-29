El artista recordó que el episodio desencadenante ocurrió en noviembre de 2015, cuando experimentó un brote psicótico con delirio místico que lo llevó a ser internado durante 45 días en una clínica psiquiátrica, desde el 3 de noviembre hasta el 15 de diciembre de ese año. Alé asoció el inicio de sus delirios con el consumo de marihuana por primera vez en aquel período. “Hablo de mí... a mí eso me llevó a estos delirios y todo en mi cabecita”, explicó al recordar las creencias que sostenía en ese momento, cuando estaba convencido de ver sombras o de ser el hijo del Espíritu Santo.