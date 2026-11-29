Matías Alé habló de su salud mental: lleva tres años sin medicación y recordó su internación en 2015
A más de una década del brote psicótico con delirio místico que derivó en su internación, Matías Alé repasó su proceso de recuperación, detalló los temores que atravesó en la clínica y aclaró por qué no habla de una curación definitiva.
Resumen para apurados
- En La Noche de Mirtha, Matías Alé reveló que lleva tres años sin medicación psiquiátrica, tras su brote de 2015, con el fin de reflexionar sobre su proceso de recuperación.
- El artista estuvo internado 45 días a fines de 2015 debido a un cuadro de delirio místico. Durante su estadía debió afrontar estrictas rutinas y temores antes de recibir el alta.
- Aunque mantiene su estabilidad con cautela, Alé espera que su testimonio inspire y brinde esperanza a personas que actualmente atraviesan dificultades de salud mental.
Matías Alé volvió a referirse públicamente a su estado de salud mental durante una entrevista televisiva en la mesa de La Noche de Mirtha (eltrece), conducida por Juana Viale. Durante el programa, el actor reveló que desde hace tres años no consume medicación psiquiátrica y reflexionó sobre el largo camino de recuperación que atravesó tras la crisis que sufrió a fines de 2015.
El artista recordó que el episodio desencadenante ocurrió en noviembre de 2015, cuando experimentó un brote psicótico con delirio místico que lo llevó a ser internado durante 45 días en una clínica psiquiátrica, desde el 3 de noviembre hasta el 15 de diciembre de ese año. Alé asoció el inicio de sus delirios con el consumo de marihuana por primera vez en aquel período. “Hablo de mí... a mí eso me llevó a estos delirios y todo en mi cabecita”, explicó al recordar las creencias que sostenía en ese momento, cuando estaba convencido de ver sombras o de ser el hijo del Espíritu Santo.
La pérdida de autonomía y los temores durante la internación de Alé
Al detallar la convivencia dentro de la institución psiquiátrica, el actor describió la drástica pérdida de control sobre sus actividades diarias y las estrictas rutinas que imponía el personal médico. Según relató, los pacientes tenían horarios fijos para levantarse, comer y dormir, no contaban con acceso a teléfonos celulares ni contacto con el exterior, y se les administraba perfume únicamente una vez al día. Además, rememoró que vestía la misma ropa durante varios días seguidos mientras se la lavaban.
Dentro de la clínica, uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentó fue el miedo a dormir sin compañía. Por indicación médica, compartió habitación con un paciente que padecía insomnio. “Yo abría los ojos y el compañero me estaba mirando fijo. Entonces nos hacíamos bien mutuamente”, rememoró sobre el apoyo recíproco que construyeron. Pese al alta recibida en diciembre de 2015, aclaró que el proceso no concluyó ahí y que sufrió una recaída posterior: “Me fui muy medicado, muy triste”.
Cautela médica, autorregulación y estabilidad personal
A pesar de sentirse en un estado de plenitud actual y libre de psicofármacos desde hace tres años, el actor remarcó la importancia de no dar por sentada la recuperación. “No soy médico, no sé si hay una sanación de por vida”, sostuvo al ser consultado sobre su cuadro, enfatizando que sus declaraciones responden exclusivamente a su vivencia personal y no deben tomarse como una indicación clínica para terceros.
Durante la charla, en la que también estuvo presente el actor Luciano Cáceres, se abordó la capacidad de Alé para recordar fechas, vestimentas y anécdotas precisas de su internación. El artista explicó que posee una memoria hiperdetallista que aplica en su labor profesional y en sus estudios como piloto de avión, pero advirtió sobre la necesidad de gestionar esa sobrecarga de datos. “Si uno no los drena, termino internado de vuelta”, admitió sobre el aprendizaje de soltar recuerdos para mantener su equilibrio emocional.
Actualmente, Alé complementa su estabilidad afectiva y laboral junto a su esposa, Martina Vignolo, quien trabaja como profesora de Educación Física y colabora en la producción de sus proyectos artísticos y la gestión de sus redes sociales. El actor concluyó su testimonio expresando su deseo de que su historia funcione como una referencia de superación para otras personas: “Si hoy hay alguien que está teniendo una dificultad y dice: 'Mirá al chabón, está sentado ahí. Yo puedo salir adelante', misión cumplida”.
Iniciar, modificar o interrumpir un tratamiento psiquiátrico o farmacológico es una decisión profesional que debe realizarse exclusivamente con acompañamiento médico calificado. Quienes requieran contención u orientación en salud mental pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación al 0800-999-0091, disponible las 24 horas, los 365 días del año en todo el país.