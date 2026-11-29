Resumen para apurados
- Anses pagará en diciembre una ayuda superior a $300.000 a trabajadores no registrados de Argentina que hayan sido despedidos tras reclamar formalmente su regularización.
- El beneficio surge del Programa PAR y exige acreditar una inspección laboral previa, el envío del telegrama intimatorio y la denuncia fiscal ante el despido injustificado.
- La medida garantiza cobertura médica, aportes jubilatorios y asignaciones, mitigando el impacto de la informalidad y sentando un respaldo económico clave durante el desempleo.
Los trabajadores que estaban en negro y fueron despedidos pueden acceder a una ayuda económica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), siempre que cumplan con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente. El beneficio contempla a quienes perdieron su empleo sin haber tenido una relación laboral formalizada.
La posibilidad está prevista en la Resolución 596/2023, que creó el Programa de Apoyo a la Registración (PAR). A través de esta medida, determinados trabajadores informales pueden incorporarse al seguro por desempleo y recibir una prestación mensual, aunque su empleador no haya declarado oficialmente el vínculo laboral.
Qué requisitos deben cumplir los trabajadores en negro para cobrar en Anses
Para acceder a la prestación, los trabajadores deberán demostrar que se encontraban en una situación de empleo no registrado y que, luego de reclamar su regularización, fueron despedidos.
De acuerdo con los artículos 9 y 10 de la Resolución 596/2023, las condiciones que deben reunir son:
- Haber sido identificados como trabajadores no registrados durante una inspección laboral.
- Haber reclamado al empleador la regularización de la relación laboral mediante un telegrama laboral.
- Haber sido despedidos posteriormente sin que el empleador formalizara la contratación.
Cuánto pueden cobrar los trabajadores informales despedidos
El monto de la prestación para quienes no cuentan con un salario registrado se calcula a partir de un mecanismo especial contemplado en el artículo 13 de la Resolución 596/2023.
En estos casos, Anses toma como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente para establecer el importe de la asistencia económica. Sin embargo, esto no significa que todos los beneficiarios perciban el equivalente al salario mínimo completo.
Qué otros beneficios incluye el seguro por desempleo
Además de la prestación mensual, las personas que acceden al seguro por desempleo pueden contar con otros beneficios, según la información difundida por el Gobierno nacional.
Entre ellos se encuentran:
- El cobro de asignaciones familiares, cuando corresponda.
- Cobertura médica.
- El reconocimiento del período durante el cual se percibe la prestación para la futura jubilación.
- Acceso a la Tarifa Social en la tarjeta SUBE.
- Posibilidad de participar en capacitaciones laborales.
Cómo tramitar la ayuda económica de Anses por despido en negro
Para solicitar el beneficio, los trabajadores deberán presentar ante Anses la documentación que permita acreditar su situación. Según el artículo 11 de la normativa, se requiere:
- Documentación correspondiente a la inspección laboral.
- El telegrama laboral enviado al empleador para reclamar la registración.
- La constancia de la denuncia fiscal correspondiente.
Seguro por desempleo: cuánto paga Anses en diciembre de 2026
De acuerdo con la Resolución 4/2026, los valores de la prestación por desempleo para diciembre son los siguientes:
- Pago mínimo: $203.200.
- Pago máximo: $406.400.
- Salario mínimo de referencia: $406.400.
- Pago estimado para trabajadores informales alcanzados por la resolución: $304.800.