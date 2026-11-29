El pulso local continuó con el regreso a las tablas del rapero Trueno, invitado para interpretar “The Manifesto”, uno de los cortes de The Mountain, el más reciente trabajo de estudio del grupo. La canción, atravesada por reflexiones sobre la vida y la muerte, encapsuló buena parte del espíritu del álbum y de la gira en Buenos Aires, mientras Trueno lucía una remera con la frase “Pagando la deuda con cultura” que reforzó el tono de compromiso social de la noche.