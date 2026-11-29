Gorillaz sorprendió en Primavera Sound con una mezcla inesperada junto a Bizarrap y Trueno
La banda liderada por Damon Albarn cerró la primera noche del Primavera Sound en Buenos Aires con un show que cruzó clásicos, homenajes a los 20 años de Demon Days, adelantos de The Mountain, cumbia, rap y gestos políticos
Resumen para apurados
- Gorillaz cerró la primera noche del festival Primavera Sound en Buenos Aires con invitados locales como Bizarrap y Trueno para celebrar su trayectoria musical.
- Bizarrap aportó cumbia a "Orange County" y Trueno rapeó en "The Manifesto", en un recital que también celebró los 20 años del disco Demon Days con mensajes sociales.
- El cruce consolida la proyección global de la música urbana argentina y reafirma la vigencia de Gorillaz para conectar con nuevas audiencias y sonidos regionales.
La presentación de Gorillaz en la apertura del festival porteño convirtió el escenario en un cruce vivo de estilos, idiomas y generaciones. Desde sus inicios, el proyecto de Damon Albarn y Jamie Hewlett construyó su identidad borrando fronteras entre géneros y latitudes, y en Buenos Aires volvió a demostrar esa vocación al sumar figuras locales e internacionales sin resignar su impronta virtual ni el pulso de un repertorio que recorrió toda su historia.
Cumbia, rap y cruces que encendieron la noche
El giro más festivo de la jornada llegó cuando el productor argentino Bizarrap subió al escenario para sumarse a “Orange County”. Su breve reversión del tema en clave de cumbia desató una ovación inmediata entre los asistentes y confirmó la naturalidad con la que Gorillaz dialoga con los sonidos propios del lugar donde toca.
El pulso local continuó con el regreso a las tablas del rapero Trueno, invitado para interpretar “The Manifesto”, uno de los cortes de The Mountain, el más reciente trabajo de estudio del grupo. La canción, atravesada por reflexiones sobre la vida y la muerte, encapsuló buena parte del espíritu del álbum y de la gira en Buenos Aires, mientras Trueno lucía una remera con la frase “Pagando la deuda con cultura” que reforzó el tono de compromiso social de la noche.
A ese diálogo regional se sumó la cantante mexicana Luisa Almaguer, quien aportó matices dramáticos y una voz cautivadora en “Latin Simone”. El cruce de acentos, procedencias y registros consolidó una puesta en escena donde la mezcla de tradiciones funcionó como motor del espectáculo.
De The Mountain al aniversario de Demon Days
El arranque del concierto tuvo un clima ceremonial marcado por el sonido de la bansuri —la flauta tradicional de bambú de la India— y un mantra hipnótico que preparó al público antes de virar hacia la ironía y el humor de “The Happy Dictator”. Esa transición rápida entre lo místico y lo irónico reflejó desde el primer tramo la versatilidad de la propuesta.
A partir de ahí, el repertorio enlazó distintas etapas de la banda: temas de sus primeros años como “Last Living Souls” y “Tomorrow Comes Today” convivieron con canciones de Plastic Beach y con el bloque central dedicado a los 20 años de Demon Days, un disco clave en la historia del grupo. En ese tramo sonaron himnos como “DARE”, “Dirty Harry” y “Feel Good Inc.”, que hicieron vibrar al público y ratificaron la vigencia de un catálogo intacto en su poder de convocatoria.
La dimensión visual acompañó cada cambio de clima con los personajes animados 2-D, Murdoc, Noodle y Russel desplegados en las pantallas, evocando la estética de sus videoclips, pero también abriendo espacio para el recuerdo y el duelo. En momentos significativos se proyectaron imágenes de colaboradores fallecidos ligados a The Mountain, como Mark Smith y Proof, en sintonía con la temática del álbum.
El show también dejó espacio para las proclamas y los gestos sobre el escenario, con Damon Albarn luciendo un atuendo de estilo guerrillero y levantando un abanico con los colores de la bandera LGBT, en una noche donde la música convivió con mensajes explícitos de identidad y militancia.
Para el final, Gorillaz volvió al punto de partida y cerró con “Clint Eastwood”, la canción que en 2001 presentó al mundo su universo virtual. Ese regreso a los orígenes coronó una jornada intensa y reafirmó la capacidad de la banda para seguir buscando nuevas formas de expresión sin perder conexión con su público.