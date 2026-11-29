El actor Fabián Mazzei (60) fue intervenido quirúrgicamente de urgencia el viernes 27 de noviembre en el área de Traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. La operación médica respondió a intensos y persistentes dolores de espalda que el artista venía padeciendo desde hacía tiempo, los cuales surgieron como consecuencia y secuela directa de un severo accidente doméstico sufrido hace cuatro años en su hogar.
La noticia de la internación en el centro asistencial ubicado en el barrio porteño de Almagro trascendió inicialmente a través del programa LAM (América TV), donde se detalló el cuadro médico. Ante la persistencia de las molestias físicas y el cuadro lumbar agravado, los profesionales médicos resolvieron realizar una nueva intervención quirúrgica sin margen de espera para devolverle la estabilidad articular y mejorar su salud.
El origen de las secuelas de Fabián Mazzei
Para comprender por qué un dolor de espalda derivó en una cirugía de urgencia en 2026, es necesario remontarse a la fuerte caída que el intérprete sufrió en 2022. En aquel momento, Mazzei se subió al techo de su vivienda, situado a tres metros de altura, con la intención inicial de rescatar a su gata que se había quedado atrapada.
Al advertir que la superficie estaba cubierta de hojas secas acumuladas, el actor decidió limpiarla para despejar el canalón. Sin embargo, cuando intentaba descender sujetando dos bolsas pesadas, una de ellas se le enganchó en el pie y provocó que perdiera el equilibrio, precipitándose hacia el vacío desde tres metros de altura.
Según relató el propio artista en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram (@fabianmazzeiok), logró realizar una maniobra en el aire para evitar golpear su espalda o su cabeza contra el suelo. Al caer parado sobre el césped, amortiguó el golpe con los miembros inferiores, lo que le causó la fractura del hueso calcáneo, ubicado en el talón.
Aquella severa lesión demandó una primera operación compleja, un período de reposo en silla de ruedas, el uso continuado de una bota ortopédica y varios meses de rehabilitación kinesiológica. Si bien Mazzei calificó como un "milagro" no haber sufrido daños cerebrales ni espinales en la caída original, el paso de los años y el desgaste compensatorio en la marcha terminaron desencadenando intensas afecciones en la zona lumbar.
El parte de tranquilidad de Araceli González y la evolución tras la cirugía
Tras la finalización de la cirugía traumatológica, su esposa, la actriz Araceli González, llevó tranquilidad a los seguidores y confirmó que la intervención concluyó con total éxito. Asimismo, la conductora aclaró que, aunque el actor venía padeciendo estos dolores en forma recurrente, no se trataba de un cuadro crítico ni de extrema gravedad.
"Con gran alegría comunicamos que Mazzei salió muy bien de su operación", celebró González en sus redes sociales, donde difundió una imagen enviada por el propio artista a su grupo familiar a solo seis horas de haber salido del quirófano. En su emotivo mensaje ("Vos sos la mejor película de mi vida. Volviste a nacer bebé"), remarcó que la calidad de vida de su marido cambió de manera inmediata.
La actriz también expresó su público agradecimiento al equipo médico del Hospital Italiano, con mención especial al cirujano Dr. Gonzalo Kido y al Dr. Marcelo Greenberg. La pareja, que este 2026 cumplió 13 años de casados y suma 17 años de relación, continúa enfocada en proyectos de vida en común como la marca Aracosmetics, mientras Mazzei viene de completar su labor en la comedia teatral Los 39 escalones en la calle Corrientes.