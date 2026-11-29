El origen de las secuelas de Fabián Mazzei

Para comprender por qué un dolor de espalda derivó en una cirugía de urgencia en 2026, es necesario remontarse a la fuerte caída que el intérprete sufrió en 2022. En aquel momento, Mazzei se subió al techo de su vivienda, situado a tres metros de altura, con la intención inicial de rescatar a su gata que se había quedado atrapada.