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Qué dijo Fabián Mazzei sobre los rumores de crisis con Araceli González

El actor rompió el silencio luego de que crecieran las versiones sobre un supuesto distanciamiento. Además, se refirió al reencuentro familiar de la actriz con Adrián Suar y dejó en claro cuál es su postura.

CANSADO DE LOS RUMORES. Mazzei rompió el silencio y habló de su relación con Araceli.
CANSADO DE LOS RUMORES. Mazzei rompió el silencio y habló de su relación con Araceli.
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Fabián Mazzei desmintió los rumores de crisis matrimonial con Araceli González en Argentina, surgidos tras el reciente y público reencuentro de la actriz con su ex Adrián Suar.
  • Las especulaciones crecieron cuando González posó con Suar y sus hijos en un teatro. Mazzei aclaró que no asistió por motivos de agenda y para respetar la intimidad familiar.
  • Con estas declaraciones, el actor busca poner fin a las versiones de distanciamiento, respaldar la armonía familiar de su esposa y reafirmar la estabilidad de su matrimonio.
Resumen generado con IA

Los rumores de una supuesta crisis entre Fabián Mazzei y Araceli González comenzaron a circular después de que la actriz protagonizara un inesperado acercamiento con su ex pareja, Adrián Suar, padre de su hijo menor.

La semana pasada, la artista asistió a una función especial de Sottovoce, la obra que encabeza Suar junto a Fernán Mirás, Carla Peterson y Lorena Vega. Allí se produjo una imagen que llamó la atención: la actriz posó junto a su ex esposo y al hijo que tienen en común.

La postal familiar, de la que también participó Florencia Torrente, hija de un primer matrimonio de González, fue interpretada como una señal de reconciliación entre la actriz y Suar, quienes mantuvieron una relación conflictiva tras su divorcio en 2004.

Sin embargo, la repercusión de ese encuentro dio paso a nuevas especulaciones sobre una presunta crisis matrimonial entre González y Mazzei. Aunque la actriz ya había negado esas versiones, ahora fue el propio actor quien decidió hablar públicamente.

Consultado por distintos medios, Mazzei celebró el acercamiento familiar y aseguró que atraviesan un buen momento. "Es un buen momento, las cosas están más que bien, yo estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia que es lo más importante", dijo. 

El actor también confirmó que había sido invitado al encuentro, aunque explicó que no pudo asistir por cuestiones de agenda. "No pude ir porque yo vivo en Pilar, de ahí fui a Caballito, se hizo la presentación de Zambrano, la serie del Puma Goity, volví a Pilar, fui a Escobar...", explicó.

Además, sostuvo que consideró apropiado mantenerse al margen de ese momento familiar. "Me parece que era un momento de ellos, estar ahí no daba... Acá dos personas tomaron la misma decisión y eso es lo que vale, después lo que piense yo o lo que digan...".

La respuesta de Fabián Mazzei a los rumores de crisis

Ante las versiones que hablaban de un mal momento en su matrimonio con Araceli González, el actor fue categórico y apeló al humor para desmentirlas.  "La única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y se escuchan los gritos desde planta baja, pero más que eso no pasa".

Mazzei también recordó antiguos conflictos mediáticos vinculados a la relación de su esposa con Suar y reconoció que algunas declaraciones de terceros le generaron malestar. "Me enojo por tonterías que pueden decir terceros, yo nunca abrí la boca, empecé a hablar cuando empezaron a hablar otras personas y dijeron cosas que a mí me dolieron mucho", sostuvo. 

En ese contexto, reiteró que la reconciliación entre González y Suar es una cuestión que no le corresponde intervenir. "No pasa por mí, no es mi historia", subrayó. 

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