El pronóstico del tiempo para este domingo en la zona central de Tucumán anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 31 °C y probabilidad de tormentas durante la segunda mitad del día, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 25 °C y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Para la tarde, se esperan tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura alcanzará los 31 °C.
Por la noche, el pronóstico indica tormentas, con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 27 °C y continuará el viento del sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.