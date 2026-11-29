La anatomía del fetiche

El interés de los compradores por el contenido de Escudero estuvo fuertemente condicionado por su formación artística y su fisionomía de bailarina. En el envío televisivo, la artista señaló que la flexibilidad de su pie y la curvatura del empeine constituyeron los principales factores de atracción para su audiencia. “Hay un fetiche grande, si es de bailarina, que te hago el empeine”, comentó entre risas al describir los motivos por los cuales sus publicaciones generaban una demanda diferencial frente a otros perfiles.