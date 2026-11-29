Resumen para apurados
- En el programa PH, Podemos Hablar, Silvina Escudero reveló que vendió fotos y videos de sus pies en dólares para capitalizar la demanda de fetiches ligada a su rol de bailarina.
- La bailarina detalló que recibía pedidos personalizados con calzado específico y cobraba sumas variables según la oferta del comprador, limitando siempre el plano solo a sus pies.
- La confesión visibiliza el crecimiento de la monetización de contenidos de nicho y fetiches digitales por parte de figuras públicas en busca de ingresos en moneda extranjera.
Silvina Escudero reconoció públicamente que comercializó fotografías y videos de sus pies, una revelación que echó luz sobre la trastienda de un mercado digital impulsado por demandas específicas de consumo y fetiches de nicho.
Durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, la bailarina y mediática explicó la dinámica de las solicitudes que recibía de sus seguidores y detalló las particularidades de un intercambio comercial donde las transacciones se realizaban en dólares y sin una tarifa fija establecida.
La anatomía del fetiche
El interés de los compradores por el contenido de Escudero estuvo fuertemente condicionado por su formación artística y su fisionomía de bailarina. En el envío televisivo, la artista señaló que la flexibilidad de su pie y la curvatura del empeine constituyeron los principales factores de atracción para su audiencia. “Hay un fetiche grande, si es de bailarina, que te hago el empeine”, comentó entre risas al describir los motivos por los cuales sus publicaciones generaban una demanda diferencial frente a otros perfiles.
La comercialización no se limitaba a postear fotografías convencionales, sino que involucraba un catálogo de encargos a medida. Escudero recordó que, aunque ella mantenía el control sobre el material que decidía subir de forma autónoma, los usuarios interesados enviaban solicitudes con consignas muy precisas. Entre los pedidos más recurrentes figuraban secuencias donde se la observaba calzándose ojotas o luciendo zapatos de taco alto.
Ante la indagatoria del conductor sobre si le solicitaban tomas detalladas de zonas específicas como las uñas o los laterales del pie, la entrevistada ratificó que marcaba un límite estricto en la producción. Las grabaciones y fotos se restringían exclusivamente a la extremidad inferior, excluyendo cualquier otra parte de su cuerpo. “Solo grabándome mi pie. Solo el pie”, enfatizó al marcar el alcance delimitado de su actividad.
Cuánto cobraba Silvina Escudero por las fotos de sus pies
Uno de los aspectos más singulares del testimonio fue la revelación de la estructura financiera que regía en estas operaciones. A diferencia de los modelos de suscripción tradicional con valores estandarizados, Escudero confirmó que los pagos se efectuaban en moneda extranjera pero variaban según la disposición de cada comprador. Consultada de forma directa por Kusnetzoff sobre si cobraba en divisas, la bailarina asintió y aclaró que los montos podían partir desde cifras sumamente bajas.
“Sí, se pagaba en dólares, pero podía ser 0,10 dólares”, precisó la mediática sobre la amplitud de la escala tarifaria que aceptaba en las transacciones. La ausencia de un precio único dejó al descubierto la informalidad y adaptabilidad de este tipo de microventas digitales, donde la suma abonada dependía directamente de la propuesta económica realizada por el usuario solicitante.
Respecto al rédito global acumulado por este trabajo, Escudero mantuvo una postura cautelosa y sin cifras definitivas. Ante las preguntas sobre el nivel de éxito económico alcanzado, en algunas intervenciones respondió con un gesto de hombros sin brindar precisiones, mientras que en otras admitió que le había ido bien sin detallar los montos totales recaudados.
La revelación sobre la comercialización de sus pies se produjo en el marco de una consigna grupal compartida con el resto de los invitados en el estudio de PH, Podemos Hablar. Al momento de responder qué integrante de la mesa había incursionado en la venta de fotos de pies, la deducción de los presentes apuntó de forma inmediata hacia Escudero, quien confirmó la versión sin vacilar y desató el asombro del equipo del programa.
El momento televisivo se dio en una etapa de cambios personales para la artista, marcada por su reciente separación de su exmarido Federico tras nueve años de relación y dos años de matrimonio. En ese marco de reconstrucción personal y foco en su bienestar, Escudero abordó públicamente este pasaje de su vida laboral con desenvoltura, exponiendo la trastienda de un negocio que combina el entretenimiento, las demandas de nicho en internet y la monetización en plataformas digitales.