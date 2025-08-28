Secciones
Silvina Escudero abrió su corazón y habló de su lucha por ser madre: "Soy positiva, pero hay un momento que se te va apagando el brillo"

La bailarina se emocionó al hablar sobre los duelos y la tristeza que enfrenta tras la pérdida de un embarazo.

Hace 1 Hs

Silvina Escudero abrió su corazón y habló públicamente sobre las dificultades que enfrenta en su búsqueda por ser madre. En una entrevista con Nazarena y Barbie Vélez, la bailarina sorprendió al relatar el duelo que atraviesa junto a su esposo, Federico, con quien se casó en 2022.

La mediática comenzó hablando sobre su distanciamiento y posterior reconciliación con su hermana Vanina: “La familia para mí es todo. Es lo único importante, el amor y los vínculos que uno forja”, señaló en el ciclo Storytime (Bondi Live). Y recordó: “El año pasado fue difícil”.

Cuando le preguntaron en qué momento de su vida se encuentra, Silvina se emocionó y dijo que atraviesa un “momento bisagra”. “Siento que estoy con muchos cambios internos. Vengo con años muy complicados y yo le pongo el pecho…”, relató.

Al ser consultada sobre la maternidad, respondió: “Sí. Venimos atravesando muchos duelos, muchos momentos complicados, mucha tristeza, mucha angustia”.

Escudero reconoció la dificultad del proceso: “Es muy difícil. Y uno trata de seguir el día a día y yo la verdad que siempre trato de mostrar alegría en mis redes y a veces no está la alegría. Vengo con un camino muy largo, de muchos años”.

Aunque anteriormente había revelado la pérdida de un embarazo, la mediática aclaró que su experiencia va más allá: “Realmente tampoco cuento el camino. Solamente conté de un embarazo que perdí. Pero esa fue la única que conté y no fue la única. Y la verdad que es muy desgarrador para la mujer, para el hombre también, pero para la mujer que pone el cuerpo y deja sus laburos, deja sus responsabilidades…”.

Silvina también compartió que recibe mensajes de personas que atraviesan situaciones similares: “Trato de no contar más nada de eso, pero sí me escriben muchas madres y maridos a mi Instagram, partidos al medio diciendo ‘¿qué hago con mi mujer? No se puede levantar de la cama’. Y me piden consejos y nos acompañamos por Instagram en la intimidad”.

Reflexionando sobre su día a día, agregó: “Después, en mis historias yo soy pum para arriba. Porque también entiendo que la vida es así, que a mí me tocó esta. No sé por qué… Pero a vos te tocó otra. La vida no es lo que nosotros queremos que sea. La vida es lo que es. Y entonces tenemos que tratar de hacer lo mejor con eso. ¿Qué hago en la cama tirada llorando?”.

En el marco de su proceso, Silvina destacó la importancia de la terapia y confesó que pensó en escribir un libro: “Pero es difícil porque siempre vas a lastimar a alguien. Yo escucho a mucha gente hablando de maternidad y me da bronca algunas cosas que dicen”. “Yo sé que nadie lo dice desde la maldad, pero si no lo viviste y no lo atravesaste… Entré 22 veces a un quirófano en los últimos tres años. Yo soy re positiva, pero hay un momento que se te va apagando el brillo”, se sinceró.

“Hicimos un montón de cosas, pero no cuento nada”, sentenció. 

