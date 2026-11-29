Resumen para apurados
- Las lluvias por El Niño dejaron 34 muertos y más de 126.000 afectados en 24 provincias de Ecuador, tras recientes deslaves e inundaciones bajo alerta roja nacional.
- El temporal causó más de 2.200 eventos adversos, desbordó 36 ríos y dañó 31.000 viviendas, colapsando rutas y puentes que complican el rescate y la asistencia humanitaria.
- Con una fuerza similar a los eventos de 1982 y 1997, el fenómeno amenaza cultivos clave como el banano y el cacao, exponiendo la vulnerabilidad productiva y logística del país.
La crisis climática provocada por el fenómeno de El Niño alcanzó un punto crítico en Ecuador, donde la cifra oficial de víctimas fatales ascendió a 34 personas y el número de afectados o damnificados escaló a 126.935.
El último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó la agravación del escenario tras registrarse dos muertes recientes por un deslizamiento de tierra y lodo sobre viviendas en el cantón San Vicente, provincia de Manabí. La emergencia, declarada bajo alerta roja el pasado 29 de agosto para movilizar recursos y personal, abarca ya a las 24 provincias del territorio nacional.
Desde el inicio del evento meteorológico se contabilizaron 2.227 eventos adversos en todo el país. Las inundaciones masivas concentran el 60% de los incidentes registrados, mientras que los aludes y desprendimientos de terreno representan el 17,2%. Además, las precipitaciones incesantes provocaron el desbordamiento de 36 ríos y esteros, mientras que otros 16 mantendrían una marcada tendencia al alza en sus cauces.
Entre las cuencas fluviales más comprometidas figura la del río Guayas, cuyo desborde inundó vastas zonas de Guayaquil —la ciudad más poblada de la nación— y de su área metropolitana. Las provincias costeras encabezan la lista con mayor número de personas impactadas: Guayas lidera el balance con 34.352 afectados, seguida por Esmeraldas con 30.904, El Oro con 17.496 y Los Ríos con 14.999. Ante la gravedad de la situación, las autoridades gubernamentales fijaron sede en Babahoyo, capital de Los Ríos, para coordinar las medidas frente a la emergencia.
Colapso vial, viviendas destruidas y amenaza a la producción agropecuaria
El impacto material del temporal muestra números devastadores en la infraestructura básica de Ecuador. La SNGR contabiliza 31.076 viviendas con daños de diversa consideración y 123 inmuebles completamente destruidos. A esto se suma el colapso o deterioro de más de 54 puentes y la afectación directa en más de 55 kilómetros de carreteras y caminos secundarios.
La destrucción del entramado vial rural no solo dificulta el rescate y la asistencia humanitaria, sino que enciende severas alertas en el sector agropecuario. La acumulación excesiva de agua y la falta de drenaje adecuado amenazan cultivos fundamentales como el banano —del cual Ecuador es uno de los mayores proveedores globales—, el cacao y el arroz. Los anegamientos prolongados incrementan la pérdida de productividad, erosionan los suelos y elevan la presión de enfermedades fúngicas.
Los bloqueos terrestres dificultan el traslado de alimentos desde los establecimientos productivos hacia los centros de distribución y los puertos marítimos de salida hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Si bien las autoridades admitieron que el balance actual de la emergencia no permite cuantificar todavía las pérdidas económicas en el campo, los sobrecostos logísticos y operativos golpean de forma directa a los pequeños y medianos productores.
De acuerdo con los análisis meteorológicos y la advertencia de especialistas climáticos, el presente episodio de El Niño exhibe una intensidad extrema, alcanzando valores comparables con los históricos y destructivos brotes de 1982-1983 y 1997-1998. El calentamiento anómalo de las aguas en el Pacífico ecuatorial vuelve a exponer la vulnerabilidad de la infraestructura física del continente y la urgencia de consolidar sistemas de alerta temprana, obras de drenaje e instrumentos de adaptación para resguardar la seguridad alimentaria regional.