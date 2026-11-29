Entre las cuencas fluviales más comprometidas figura la del río Guayas, cuyo desborde inundó vastas zonas de Guayaquil —la ciudad más poblada de la nación— y de su área metropolitana. Las provincias costeras encabezan la lista con mayor número de personas impactadas: Guayas lidera el balance con 34.352 afectados, seguida por Esmeraldas con 30.904, El Oro con 17.496 y Los Ríos con 14.999. Ante la gravedad de la situación, las autoridades gubernamentales fijaron sede en Babahoyo, capital de Los Ríos, para coordinar las medidas frente a la emergencia.