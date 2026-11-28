Sin embargo, advirtió que esa sensación inicial puede ocultar el avance de la adicción. “Uno empieza sintiéndose muy bien y por años es algo que hacés los fines de semana. Después te empezás a dar cuenta que estás gobernado por esto, y hasta que llega un momento en que no podés salir. Que es lo que me pasó a mí”, relató.