Martín Ortega habló de su recuperación tras un año de internación por adicción a la cocaína: “Estoy sano”
El hijo mayor de "Palito" Ortega contó cómo fue el tratamiento que atravesó desde mediados de 2025, el papel de su familia y el mensaje que busca transmitir a quienes enfrentan una situación similar.
Resumen para apurados
- Martín Ortega, hijo de Palito Ortega, reveló en una entrevista en Argentina que logró recuperarse tras un año de internación por su adicción a la cocaína.
- La internación inició por vía judicial impulsada por su familia. El proceso incluyó aislamiento inicial y terapias grupales para reconstruir vínculos afectivos.
- Su testimonio busca alentar a personas con adicciones a pedir ayuda profesional, mientras retoma su vida cotidiana y encara proyectos comerciales con su familia.
Martín Ortega, el hijo mayor del cantante Ramón "Palito" Ortega y de Evangelina Salazar, habló públicamente por primera vez en profundidad sobre la internación que atravesó para tratar su adicción a la cocaína. Después de permanecer un año en una institución de salud mental, contó cómo fue el proceso de recuperación y destacó el acompañamiento de su familia. “Después de tanta oscuridad, poder decir estoy sano”, expresó.
En una entrevista con la conductora Catalina Dlugi, Ortega recordó que su situación se agravó a mediados de 2025 y que, aunque reconocía que necesitaba ayuda, durante meses no conseguía tomar la decisión de internarse. Finalmente, su familia impulsó el procedimiento por vía judicial, una medida que él mismo aceptó. “Sí, háganlo porque lo necesito”, relató que les dijo.
Martín Ortega contó cómo fue su internación para superar la adicción a la cocaína
El tratamiento se extendió desde mediados de 2025 hasta mediados de 2026. Durante los primeros dos meses permaneció dentro de la clínica sin salidas. Después comenzó una etapa de egresos progresivos durante los fines de semana, que pasaba en la casa de sus padres.
Al recordar aquella experiencia, el hijo de Palito Ortega la definió como positiva, pese a las dificultades que implicó. “Fue algo muy bueno para mí, muy positivo”, sostuvo.
También destacó la participación de sus familiares en el tratamiento. Según explicó, asistieron a terapias grupales y trabajaron en la reconstrucción de los vínculos que se habían deteriorado durante los años de consumo.
“Me empecé a desvincular de mis hermanos, de mis padres. Y bueno, nada, te ayudan a revincularte”, contó. En ese sentido, remarcó la importancia de que el entorno cercano participe del proceso de recuperación: “Es muy importante que la familia esté presente”.
La reflexión de Martín Ortega sobre el consumo de cocaína
Durante la entrevista, Ortega describió cómo comenzó su relación con la droga y los efectos que experimentaba. Explicó que, al principio, el consumo le generaba una sensación de desinhibición y bienestar que terminó convirtiéndose en una dependencia.
“Te hace sentir muy desinhibido. Yo tengo un lado como un poco tímido, retraído, y de repente te vuelve una persona superextrovertida, relajada, y te pone muy contento”, explicó.
Sin embargo, advirtió que esa sensación inicial puede ocultar el avance de la adicción. “Uno empieza sintiéndose muy bien y por años es algo que hacés los fines de semana. Después te empezás a dar cuenta que estás gobernado por esto, y hasta que llega un momento en que no podés salir. Que es lo que me pasó a mí”, relató.
También señaló que es necesario tener precaución porque no todas las personas reaccionan de la misma manera ante el consumo. “Nunca sabés cómo puede terminar”, advirtió.
El mensaje de Martín Ortega a quienes atraviesan una adicción
En su primera aparición pública para hablar sobre el tema, Ortega eligió transmitir un mensaje a quienes enfrentan una situación similar. Su recomendación fue buscar ayuda y no perder la esperanza, incluso cuando el proceso parezca difícil.
“No pierdan la esperanza, que se dejen ayudar y que si llegan al estadio de entrar en un tratamiento, se puede, se puede”, expresó. Aclaró que hablaba desde su experiencia personal y no como profesional de la salud.
Al describir su presente, aseguró que se siente sano y agradecido por haber podido atravesar el tratamiento. También habló de la importancia de recuperar las actividades cotidianas y volver a disfrutar de situaciones que antes pasaban inadvertidas.
“Después de tanta oscuridad, poder decir estoy sano, ver el sol, levantarte temprano a la mañana es algo nuevo, como si nunca te hubiera pasado antes”, afirmó.
Finalmente, expresó su agradecimiento a sus seres queridos: “Estoy muy contento, muy orgulloso y muy agradecido a mi familia”.
La entrevista con Catalina Dlugi coincidió con la presentación de una tienda online de objetos de colección vinculados con la trayectoria artística de Palito Ortega. El emprendimiento está encabezado por Martín y su hermana Julieta Ortega y forma parte de las iniciativas por los 60 años de carrera del cantante.