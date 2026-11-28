Hace más de una década, Damián Alberto Bongiovanni perdió una pierna y una mano tras ser atropellado por un tren en Neuquén. Sobrevivió al accidente y comenzó a utilizar una prótesis ortopédica que ahora se convirtió en una de las principales pruebas en su contra: los investigadores sospechan que la usó para asesinar a su abuela de 92 años.