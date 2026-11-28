Milei volvió a acusar a Lula de corrupción y defendió sus dichos: “Todo es cierto”
El Presidente argentino aseguró que no insultó a su par brasileño al llamarlo “corrupto” y “ladrón”, sino que se refirió a sus antecedentes judiciales. También afirmó que la relación comercial entre ambos países sigue intacta, pese al deterioro del vínculo diplomático.
Resumen para apurados
- Según informó CNN, Javier Milei ratificó sus acusaciones de corrupción contra Lula da Silva, argumentando que se basó en los antecedentes judiciales de su par de Brasil.
- Milei acusó a Lula de interferir en comicios argentinos. Cabe recordar que la justicia brasileña anuló en 2021 las condenas contra Lula por irregularidades en el proceso.
- Aunque Milei aseguró que el comercio bilateral sigue intacto, el diferendo profundiza el distanciamiento diplomático tras el retiro del embajador de Brasil en Buenos Aires.
El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y ratificó sus acusaciones de corrupción. En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español, sostuvo que sus declaraciones no constituyeron un insulto y defendió sus referencias a las causas judiciales que involucraron al mandatario brasileño.
“En ningún momento lo insulté. Dije que es un corrupto, ladrón y que estuvo preso. Todo es cierto”, afirmó Milei en el adelanto de la entrevista, que se emitirá este domingo en el programa Oppenheimer Presenta.
El jefe de Estado argentino volvió a referirse a la situación judicial que atravesó Lula en el marco de la operación Lava Jato y cuestionó que su orientación política pueda utilizarse para relativizar esos antecedentes.
Milei acusó a Lula de intervenir en la política argentina
Durante la entrevista, Milei también aseguró que recibió agravios de parte de Lula y de integrantes de su gabinete. Además, acusó al presidente brasileño de haber intervenido en la política argentina durante las elecciones de 2023 y 2025.
Según la versión del mandatario argentino, desde Brasil también se habrían impulsado acciones para perjudicar a su Gobierno de cara a 2027.
Pese a las diferencias políticas y personales, Milei intentó separar el conflicto de la relación económica entre ambos países. “Comercialmente, la relación entre Argentina y Brasil está intacta”, sostuvo.
La declaración se produjo en medio de una escalada de tensión diplomática entre Buenos Aires y Brasilia, que incluyó declaraciones cruzadas y cambios en la representación diplomática brasileña en la Argentina.
Qué pasó con las condenas de Lula en la causa Lava Jato
Las acusaciones de Milei contra Lula remiten a los procesos judiciales que el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) enfrentó durante la operación Lava Jato.
Entre 2017 y 2019, el mandatario brasileño recibió condenas en las causas relacionadas con un departamento tríplex en Guarujá y una casa de campo en Atibaia. Permaneció detenido durante 580 días y recuperó la libertad en noviembre de 2019.
Sin embargo, la situación judicial tuvo un cambio decisivo en 2021. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil anuló las condenas al considerar que el juzgado federal de Curitiba no tenía competencia para intervenir en esas causas. Posteriormente, el máximo tribunal también declaró la parcialidad del exjuez Sergio Moro en el proceso del tríplex.
Por lo tanto, las condenas que Milei utiliza como argumento para sus acusaciones ya no tienen vigencia. La anulación no constituyó una sentencia absolutoria sobre el fondo de todas las acusaciones, sino una decisión judicial sobre la competencia del tribunal y la validez de los procedimientos.
La crisis diplomática entre Javier Milei y Lula da Silva
El enfrentamiento entre los dos presidentes se profundizó en agosto, cuando Milei participó de un acto político en San Pablo junto a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales adversarios políticos de Lula.
La tensión también llegó al ámbito diplomático y derivó en el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli. Desde entonces, la representación de Brasil quedó a cargo de un encargado de negocios.
Otro punto de conflicto es la próxima ceremonia de asunción de Lula, prevista para el 5 de enero de 2027. En los últimos días surgieron versiones sobre la ausencia de Milei y del canciller argentino, Pablo Quirno, en el acto.
Durante la entrevista con Oppenheimer, el Presidente confirmó que no recibió una invitación y aseguró que tampoco tiene interés en participar.
“No me ha invitado. No tengo ningún interés que lo haga tampoco”, manifestó.
La postura del Gobierno argentino también quedó expuesta en declaraciones anteriores de Quirno, quien cuestionó el proceso electoral brasileño y expresó dudas sobre la transparencia de los comicios que consagraron el regreso de Lula a la Presidencia.