Puma cerró una de sus dos fábricas en Argentina y reemplazará producción local por importaciones
La multinacional alemana desvinculó a 50 trabajadores de su planta de Chamical, en La Rioja. Los empleados recibirán una indemnización equivalente al 120% de la prevista por ley. La empresa mantendrá operativa su fábrica en la capital provincial, aunque con una estructura reducida.
Resumen para apurados
- Puma cerró recientemente su planta en Chamical, La Rioja, y despidió a 50 operarios para sustituir producción local por importaciones ante la caída de ventas.
- La firma acordó indemnizaciones al 120% tras años de ajustes y reducción de turnos en la provincia, donde llegó a operar cuatro fábricas e invertir sumas millonarias.
- El cierre agudiza la crisis del calzado nacional, cuya producción caería un 44% en tres años debido al desplome del consumo interno y el avance de productos importados.
La crisis de la industria del calzado sumó un nuevo capítulo con el cierre de una de las dos fábricas que Puma tenía en la Argentina. La compañía alemana dejó de producir en su establecimiento de Chamical, La Rioja, y desvinculó a los últimos 50 trabajadores que se desempeñaban allí. Parte de la producción que realizaba esa planta será reemplazada por importaciones.
La empresa mantendrá en funcionamiento su fábrica ubicada en el Parque Industrial de la capital riojana, donde actualmente trabajan alrededor de 490 personas. Sin embargo, la estructura productiva se redujo considerablemente en los últimos años: el establecimiento pasó de operar en tres turnos a trabajar en uno solo.
Desde Puma explicaron que el cierre de Chamical forma parte de un proceso de "consolidación productiva" y ratificaron la continuidad de la fabricación local de calzado en la otra planta.
Puma cerró su fábrica en Chamical y desvinculó a 50 trabajadores
En la planta que dejó de funcionar, la multinacional fabricaba un insumo utilizado para la elaboración de botines. A partir de ahora, ese componente será importado.
Según confirmó la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, los 50 empleados afectados recibirán el 100% de la indemnización legal más una gratificación extraordinaria del 20%. La propuesta fue aceptada por los trabajadores.
Buena parte de los operarios despedidos tenía entre 20 y 30 años de antigüedad en la compañía.
Espinosa atribuyó la reestructuración a la apertura de las importaciones y a la retracción del consumo. También señaló que la empresa cuenta con stock para aproximadamente un año.
De invertir U$S 7 millones a reducir su estructura industrial
Puma tiene presencia industrial en La Rioja desde 1981 y llegó a contar con cuatro establecimientos productivos en la provincia. Entre 2018 y 2019, la empresa cerró sus plantas de Chilecito y Sanagasta.
A partir de 2020, la compañía retomó las inversiones. Ese año anunció un desembolso de $240 millones para incorporar dos líneas de producción y sumar 100 trabajadores. En noviembre de 2021 destinó otros $420 millones a ampliar su capacidad de fabricación hasta los 2,5 millones de pares anuales.
En abril de 2023 inauguró dos nuevas líneas de producción, con una inversión de U$S 7 millones. En ese momento, Puma tenía 978 empleados en La Rioja y producía alrededor de 3,5 millones de pares de calzado por año.
Sin embargo, la actividad comenzó a reducirse nuevamente. En febrero de 2025, la empresa desvinculó a 25 operarios de sus establecimientos riojanos, una decisión que encendió las alarmas de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA).
Para evitar nuevos despidos, el gremio y la compañía acordaron reducir una hora diaria la jornada laboral y, en consecuencia, los salarios. A cambio, Puma se comprometió a no desvincular personal de producción de sus plantas de La Rioja y Chamical durante el resto de 2025.
El acuerdo permitió sostener temporalmente los puestos de trabajo, pero la caída de las ventas continuó y la empresa avanzó finalmente con el cierre de Chamical.
La producción de calzado en Argentina cayó un 22,6% en 2026
El retroceso de Puma se produce en un contexto de dificultades para toda la industria del calzado. Según los últimos datos del INDEC, la producción de calzado y sus partes acumuló una caída interanual del 22,6% durante los primeros nueve meses de 2026.
Las estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) indican que este año podrían fabricarse alrededor de 60 millones de pares en el país, frente a los 80,4 millones de 2025 y los 108 millones de 2023.
De cumplirse esa proyección, la producción nacional habrá retrocedido un 44% en tres años.
En paralelo, las importaciones de calzado y sus partes alcanzaron los 22,7 millones de kilos entre enero y septiembre de 2026. Aunque el volumen fue inferior a los 30,1 millones registrados durante el mismo período de 2025, superó los 18,5 millones de 2024.
También se redujo el valor promedio de la mercadería importada: pasó de U$S 25,47 por kilo en 2024 a U$S 20,02 en 2026.
Otra fábrica de calzado deja de producir en Argentina
El cierre de Puma en Chamical no es el único caso reciente de retracción industrial en el sector. La empresa Arluchi, fabricante de suelas que opera bajo la marca IDS Suelas, también dejará de producir en la Argentina.
La firma, que durante más de 15 años mantuvo actividad industrial en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, trasladará su fabricación a Brasil.
Después del cierre, conservará en el país apenas tres empleados dedicados a la comercialización de productos importados.
La sucesión de decisiones empresariales refleja las dificultades que atraviesa la industria nacional del calzado, afectada por la caída del consumo, la reducción de la producción y el crecimiento de la competencia de productos importados.