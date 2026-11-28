La crisis de la industria del calzado sumó un nuevo capítulo con el cierre de una de las dos fábricas que Puma tenía en la Argentina. La compañía alemana dejó de producir en su establecimiento de Chamical, La Rioja, y desvinculó a los últimos 50 trabajadores que se desempeñaban allí. Parte de la producción que realizaba esa planta será reemplazada por importaciones.