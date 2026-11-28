Fiel a su estilo directo, Pinsón no anduvo con vueltas sobre los resultados del ensayo: "Hasta ahora la cosa no va bien. El tratamiento, como les dije la vez pasada, no va bien. Yo cada vez estoy físicamente con más inconvenientes". El periodista contó que actualmente camina con andador y que sumará una silla de ruedas motorizada para trasladarse con mayor autonomía, mientras lidia con una mayor rigidez muscular que le afecta el habla: "Hoy hablo peor que antes porque se me está endureciendo la lengua. Parece que tartamudeo, todo por esto mismo. No tengo fuerzas físicas; mentales sí, que es lo que me ha salvado y lo que me mantiene en pie".