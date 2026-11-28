El periodista Emiliano Pinsón regresa al país tras su tratamiento en España: "Por ahora la medicación no funciona"
El comunicador contó cómo avanza la atrofia multisistémica que le diagnosticaron en 2022 y reconoció que el tratamiento experimental en Pamplona no dio los resultados esperados. A pesar de las dificultades motrices y en el habla, confirmó que seguirá trabajando en los medios, armará su rehabilitación en Castelar y volverá a Europa en febrero para una evaluación final.
Resumen para apurados
- Emiliano Pinsón regresa este martes a Argentina desde España tras confirmar que el tratamiento experimental contra su atrofia multisistémica aún no dio los resultados esperados.
- Diagnosticado en 2022 con un Parkinson atípico, el comunicador enfrentó crecientes problemas motrices y del habla durante su estancia médica en la Clínica Universidad de Navarra.
- Pinsón seguirá trabajando en medios mientras hace rehabilitación en Castelar y volverá a Pamplona en febrero para definir si continúa el ensayo o busca terapias alternativas.
Después de varios meses en España para realizar un tratamiento experimental, Emiliano Pinsón compartió una actualización sobre su salud antes de volver a la Argentina. A través de un video en su cuenta de Instagram, el periodista explicó que la medicación que recibió en la Clínica Universidad de Navarra todavía no frenó el avance de la atrofia multisistémica, un tipo de Parkinson atípico que le diagnosticaron a mediados de 2022.
Fiel a su estilo directo, Pinsón no anduvo con vueltas sobre los resultados del ensayo: "Hasta ahora la cosa no va bien. El tratamiento, como les dije la vez pasada, no va bien. Yo cada vez estoy físicamente con más inconvenientes". El periodista contó que actualmente camina con andador y que sumará una silla de ruedas motorizada para trasladarse con mayor autonomía, mientras lidia con una mayor rigidez muscular que le afecta el habla: "Hoy hablo peor que antes porque se me está endureciendo la lengua. Parece que tartamudeo, todo por esto mismo. No tengo fuerzas físicas; mentales sí, que es lo que me ha salvado y lo que me mantiene en pie".
Pinsón viajará este martes de regreso a Buenos Aires y esperará hasta el 6 de febrero, cuando deberá presentarse nuevamente en Pamplona para conocer las conclusiones de los médicos. Ese informe definirá si el tratamiento sigue con cambios en la medicación —lo que requeriría viajar cada tres meses a Europa— o si se da por terminado: "Si no sigo es porque el laboratorio concluye que este medicamento funciona en ratas y no en humanos, que por ahora es así. En ese caso, en Argentina buscaré terapias alternativas para tener una mejor calidad de vida. A mí los tiempos me corren porque esta patología atrofia. Por lo que dicen terminás duro, como un maniquí, y quiero evitar eso".
Más allá del desgaste físico, su decisión de seguir trabajando sigue firme. Pinsón se instalará en Castelar para coordinar su rehabilitación con sesiones de kinesiología, terapia ocupacional y pileta, respaldado por los medios en los que trabaja: "La gente de Torneos, de ESPN, de la radio y de DSports siguen contando conmigo, por suerte. Tendré que ver qué contraprestación hago porque estoy complicado para moverme, pero estoy armando un nuevo equipo de trabajo y con ganas de ir para adelante".
Antes de emprender el regreso, agradeció el trato que recibió en Pamplona y destacó lo bien adaptada que está la ciudad para personas con dificultades de movilidad. Para el cierre, dejó una frase que resume su actitud: "Aunque me vean sin gesticular mucho, estoy acá con ganas y siempre premiando la vida".