El partido se desarmó en el arranque. El delantero Callum Wilson aprovechó los desacoples del fondo local y marcó un doblete en los primeros 15 minutos para dejar al United contra las cuerdas. El argentino Lisandro Martínez, en el foco de las críticas durante la semana tras los cuestionamientos de Peter Schmeichel, fue titular en la zaga central, recibió una tarjeta amarilla y fue reemplazado en el entretiempo por Luke Shaw. El cambio no frenó la sangría: en el complemento, Kristoffer Ajer amplió la ventaja tras una pelota parada y el alemán Kevin Schade liquidó el partido de contraataque para sellar el 4-0.