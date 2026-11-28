Papelón del United de Pochettino: cayó 4 a 0 como local y se hunde en zona de descenso
En el tercer partido del DT argentino al frente del equipo, los "Diablos Rojos" fueron goleados con un doblete tempranero de Callum Wilson y tantos de Kristoffer Ajer y Kevin Schade. Lisandro Martínez fue amonestado y salió en el entretiempo. El club inglés marcha 19° con ocho puntos y vive su crisis deportiva más profunda en medio siglo.
Resumen para apurados
- Manchester United cayó 4-0 ante Brentford en Old Trafford por la fecha 12 de la Premier League por fallas defensivas, quedando en zona de descenso.
- El equipo de Pochettino suma 10 fechas sin ganar en el torneo local y recibió goles tempraneros de Wilson, sufriendo su crisis deportiva más profunda en cincuenta años.
- Ubicado en el puesto 19 y en riesgo de perder la categoría tras medio siglo, el United deberá sumar con urgencia este miércoles ante Newcastle para evitar el descenso.
La crisis del Manchester United no encuentra fin en la Premier League. Por la fecha 12, el equipo de Old Trafford sufrió una dura goleada 4 a 0 como local ante Brentford, una derrota que expuso todas sus falencias defensivas y encendió las alarmas por la permanencia. Para Mauricio Pochettino, el resultado significó su tercer partido sin triunfos desde que asumió el cargo (tras el 0-4 en Anfield frente a Liverpool y el 2-2 con Sporting Lisboa por Champions League), en un arranque de ciclo sin respuestas dentro de la cancha.
El partido se desarmó en el arranque. El delantero Callum Wilson aprovechó los desacoples del fondo local y marcó un doblete en los primeros 15 minutos para dejar al United contra las cuerdas. El argentino Lisandro Martínez, en el foco de las críticas durante la semana tras los cuestionamientos de Peter Schmeichel, fue titular en la zaga central, recibió una tarjeta amarilla y fue reemplazado en el entretiempo por Luke Shaw. El cambio no frenó la sangría: en el complemento, Kristoffer Ajer amplió la ventaja tras una pelota parada y el alemán Kevin Schade liquidó el partido de contraataque para sellar el 4-0.
Los números del United en el certamen local reflejan la magnitud del mal momento: ganó apenas uno de los 12 partidos que disputó (5-2 a Ipswich Town) y arrastra una racha de 10 fechas consecutivas sin victorias, con seis derrotas y cinco empates. Además, con 27 goles en contra, comparte con Crystal Palace el registro de la valla más vencida del campeonato.
Con este resultado, el equipo de Pochettino quedó en el 19° y penúltimo lugar de la tabla con ocho puntos, a uno del Palace (7) y de Sunderland (9), y a tres de los puestos de salvación que marcan Ipswich Town y Fulham con 11. El riesgo no es menor para un club que juega de manera ininterrumpida en la máxima categoría desde hace 50 años: su último descenso se dio en la temporada 1973-74, cuando cayó a la vieja Segunda División antes de regresar al año siguiente.
Con un balance de un solo triunfo en los últimos 14 partidos oficiales (un 3-2 sobre la Roma en el plano continental), el United necesita sumar con urgencia para salir del fondo. El próximo compromiso del equipo de Pochettino será de visitante este miércoles 2 de diciembre, cuando enfrente a Newcastle en St. James' Park desde las 17:15 (hora argentina).