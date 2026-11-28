En política, disimular no es mentir sino sobrevivir. No es un defecto, sino una herramienta de trabajo. Un político que dice todo lo que piensa cuando lo piensa, por lo general dura poco en el juego. Por eso, los profesionales de la política aprenden a hablar sin cerrar puertas, a sonreír sin comprometerse y a dejar siempre una frase a medio terminar. Ocurre en todas partes y no lo hacen por falsos ni porque haya un plan secreto detrás de cada gesto, sino porque en ese oficio, mostrar la ambición antes de tiempo es como cantar “truco” con las cartas a la vista.