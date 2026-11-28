Por Hugo E. Grimaldi
En política, disimular no es mentir sino sobrevivir. No es un defecto, sino una herramienta de trabajo. Un político que dice todo lo que piensa cuando lo piensa, por lo general dura poco en el juego. Por eso, los profesionales de la política aprenden a hablar sin cerrar puertas, a sonreír sin comprometerse y a dejar siempre una frase a medio terminar. Ocurre en todas partes y no lo hacen por falsos ni porque haya un plan secreto detrás de cada gesto, sino porque en ese oficio, mostrar la ambición antes de tiempo es como cantar “truco” con las cartas a la vista.
Patricia Bullrich es, en ese sentido, una política de la vieja escuela. Actualmente es senadora nacional por la Capital Federal y jefa del bloque de La Libertad Avanza. Es la encargada de que las leyes del presidente Javier Milei se voten y se aprueben en la Cámara Alta y ejerce ese papel con una lógica simple: cuando puede, avanza; cuando no puede, espera. Pero también sabe dosificar su peso en un oficialismo donde las jerarquías no siempre están escritas. Por eso amaga, entra, sale, tira una estocada y vuelve a su lugar. Como D'Artagnan, nunca lanza el golpe definitivo, pero deja en claro que conoce el arte de la esgrima.
Durante la última semana, especialmente, la senadora hizo su trabajo en el Congreso a las mil maravillas. Junto a Diego Santilli, el otro dirigente llegado del PRO con peso dentro del oficialismo, logró lo que parecía improbable hace apenas un año: que las leyes del Gobierno no sólo se aprobaran, sino que avanzaran con amplias mayorías, como ocurrió el jueves pasado. Pero en política los acuerdos rara vez son gratuitos. Buena parte de los respaldos que consiguió el oficialismo exigieron recursos, compromisos y concesiones que terminaron presionando sobre el delicado equilibrio fiscal que intenta preservar Luis Caputo, mientras convive con los rumores de remoción. Como todo el mundo sabe y dijo el Presidente, “plata no hay”.
La “Piba” y el “Colo” hablaron con legisladores, negociaron con bloques provinciales, pusieron la cara y ayudaron a construir los acuerdos que el Gobierno necesitaba. El oficialismo ganó y aunque esas negociaciones tuvieron costos que alguien debía administrar en medio de recursos escasos, el respaldo legislativo terminó fortaleciendo al Gobierno y dándole al final algo de alivio a los mercados. También fortaleció a quienes hicieron posible esa victoria. Porque en política el poder no se acumula solamente ganando elecciones. También se construye resolviendo problemas, ordenando voluntades, cerrando acuerdos y demostrando eficacia allí donde otros fracasan.
La historia ofrece una lección bastante conocida. Los gobiernos suelen preocuparse por sus adversarios, pero muchas veces terminan observando con igual atención a sus aliados más eficaces. No porque necesariamente preparen una ruptura ni porque oculten una candidatura, sino porque el crecimiento de su influencia modifica los equilibrios internos. Por eso, con frecuencia, los socios más valiosos terminan siendo también los más incómodos.
El mismo Presidente tiene en claro que Bullrich está muy bien vista en el “círculo rojo”, el ambiente empresario que acompaña el rumbo general del Gobierno pero reclama –al igual que en el exterior- resultados más visibles sobre la actividad económica para que sea Milei quien gane las próximas elecciones. Quienes miran con satisfacción el equilibrio fiscal y la baja de la inflación también esperan señales más concretas para la producción, el empleo y la inversión. Bullrich interpreta esa inquietud con naturalidad; Milei, en cambio, suele confiar más en que la consistencia del programa terminará imponiéndose con el tiempo.
La senadora nunca se mostró abiertamente en desacuerdo con el Presidente, pero sí se siente en condiciones de formular advertencias que para cualquier oficialismo resultan decisivas: todavía existe margen para corregir y justamente por eso, conviene hacerlo. Hubo una frase especialmente reveladora en el reportaje que la agencia Bloomberg le hizo a Bullrich esta semana. “No basta con decir que todo mejorará en 2028. Hay unas elecciones de por medio”, recordó casi con sorna y cómo diciendo para sí: “¿sabrán estos pibes que cada vez falta menos?”.
La observación merece atención porque no cuestiona el rumbo del Gobierno, sino algo más delicado: la tensión entre los tiempos de la economía y los de la política. Milei llegó desde el primer rubro y su mirada sigue atravesada por esa lógica: todo será consecuencia de la eficacia del plan. Bullrich, en cambio, lee el problema con el oficio de décadas atravesando gobiernos, crisis, derrotas y victorias, y sabe que las sociedades no esperan indefinidamente.
Por eso, la discusión que plantea la senadora no es técnica sino política. No pregunta si el programa funcionará, sino si llegará a tiempo para que se perciban sus beneficios. Dice que aún no es crítico, pero advierte que el reloj corre: cuando pide mejores condiciones para la producción, menor costo financiero o señales más visibles de actividad, no busca cambiar el rumbo, sino acelerar los resultados.
La referencia a 2019 refuerza ese argumento. Al comparar aquel final de Mauricio Macri con el escenario actual, Bullrich marca una diferencia de oportunidad: hoy el oficialismo todavía tiene tiempo para actuar. Su análisis no suena a profecía de derrota, sino a una advertencia sobre el riesgo de dar por hecho que los problemas de hoy se resolverán solos mañana, o que la sociedad esperará sin impaciencia.
Por eso, la discusión de fondo no es si Bullrich aspira o no a competir por la Presidencia ahora o más adelante, ya que nadie lo puede afirmar hoy con toda certeza. De hecho, es posible que ni siquiera forme parte de sus prioridades. La cuestión relevante pasa por otro lado: cuando una dirigente se vuelve indispensable para conseguir gobernabilidad, articular acuerdos y transformar minorías legislativas en mayorías políticas, inevitablemente ocupa un lugar diferente dentro del sistema de poder.
Milei conoce mejor que nadie ese fenómeno. Él llegó a la Casa Rosada gracias a una construcción propia, pero también porque en el balotaje recibió el respaldo decisivo del electorado que había acompañado a Bullrich y a Macri en la primera vuelta. Aquella convergencia permitió derrotar al peronismo y todavía constituye uno de los pilares de sustentación política del oficialismo. Por eso, la relación sigue siendo funcional para ambas partes.
La incógnita aparece más adelante. No porque existan rupturas a la vista ni porque alguien esté preparando una rebelión silenciosa. La política rara vez se mueve de manera tan lineal. El interrogante es otro: cuánto cambia una relación cuando uno de sus integrantes empieza a acumular cada vez más poder. A veces no ocurre nada. A veces surgen tensiones. Y a veces, casi sin que nadie lo advierta en un primer momento, el colaborador más eficaz termina convirtiéndose en la figura que obliga a recalcular todos los planes.
Falta todavía mucho tiempo para las próximas presidenciales. Demasiado como para sacar conclusiones y para hablar de candidaturas, aunque demasiado poco para ignorar lo que ya cambió. Bullrich no necesita anunciar nada y le alcanza con seguir siendo necesaria. Porque en política, quien se vuelve imprescindible no pide permiso para crecer: un día, simplemente, el poder ya se reordenó a su alrededor.