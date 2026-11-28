Resumen para apurados
- El constitucionalista Daniel Sabsay dictaminó ante la oposición tucumana que el artículo 90 provincial es inconstitucional por permitir la reelección de Osvaldo Jaldo en 2027.
- Jaldo fue dos veces vicegobernador antes de asumir en 2023. Sabsay sostiene que computar ambos cargos vulnera la pauta republicana, citando antecedentes como el caso Uñac.
- Cambia Tucumán busca acelerar el fallo en la Corte Suprema de la Nación o solicitar una cautelar antes del cierre de listas para las elecciones provinciales de 2027.
El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita a Osvaldo Jaldo a buscar la reelección como gobernador en 2027, es incompatible con la Constitución Nacional. En un informe titulado “Dictamen jurídico. Análisis del art. 90 de la Constitución de la Provincia de Tucumán”, fechado el 27 de noviembre y dirigido al legislador Manuel Courel, representante de los partidos que impugnaron la cláusula, el especialista recomendó acelerar el trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que haya una definición antes del cierre de listas.
Tanto Courel como el diputado Mariano Campero, líder de Cambia Tucumán y candidato a la gobernación, tienen prevista una reunión con Sabsay la semana entrante con el fin de proponerle que asuma el patrocinio de la causa.
La columna del caso
Jaldo fue vicegobernador durante dos períodos consecutivos y asumió como gobernador en 2023. Si obtiene un segundo mandato en ese cargo, completaría en 2031 seis años consecutivos entre la vicegobernación y la gobernación. Esa secuencia está expresamente prevista en el artículo 90, que permite a un vicegobernador que cumplió dos períodos consecutivos ser elegido gobernador y luego ser reelegido por un período más.
Sabsay sostiene que ambos cargos deben considerarse en conjunto para establecer los límites a la reelección, dado que el vicegobernador es el reemplazante natural del gobernador. El dictamen cita, entre otros antecedentes, el fallo de 2023 en el que la Corte nacional impidió que Sergio Uñac aspirara a un cuarto mandato consecutivo en San Juan, después de haber sido vicegobernador una vez y gobernador en dos períodos.
El abogado también analiza el fallo de la Corte Suprema de Tucumán que, en 2022, habilitó a Juan Manzur a postularse a vicegobernador después de dos mandatos consecutivos como gobernador. Según Sabsay, si se combina ese criterio con lo que prevé el artículo 90, quien completa dos mandatos como vice y dos como gobernador podría volver de inmediato a la vicegobernación y reiniciar la secuencia. A su juicio, esa posibilidad de alternar indefinidamente entre ambos cargos contradice la exigencia constitucional de renovación de las autoridades.
La carrera contra el calendario
El 27 de octubre, Cambia Tucumán y otros partidos presentaron ante la Corte nacional una acción para que se declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 90. Según el dictamen, desde el 2 de noviembre el expediente está en la Procuración General de la Nación, que debe pronunciarse sobre si corresponde que la Corte intervenga de manera directa.
Sabsay advierte que, si se mantiene el trámite ordinario solicitado en la demanda, el plazo de 60 días para que responda la Provincia y la feria judicial de enero podrían llevar la resolución más allá del cierre de listas. Por eso recomienda pedir un pronunciamiento urgente de la Procuración, solicitar que el expediente tramite con los plazos más breves del amparo y habilitar la feria de enero para que la causa avance durante ese mes.
Si hasta comienzos de marzo todavía no hay sentencia, el abogado sugiere evaluar una medida cautelar limitada a impedir la oficialización de la candidatura cuestionada hasta que la Corte se pronuncie. Las elecciones provinciales están convocadas para el 9 de mayo de 2027.