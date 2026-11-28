El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita a Osvaldo Jaldo a buscar la reelección como gobernador en 2027, es incompatible con la Constitución Nacional. En un informe titulado “Dictamen jurídico. Análisis del art. 90 de la Constitución de la Provincia de Tucumán”, fechado el 27 de noviembre y dirigido al legislador Manuel Courel, representante de los partidos que impugnaron la cláusula, el especialista recomendó acelerar el trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que haya una definición antes del cierre de listas.