La exposición tuvo repercusiones en Grupo Radio Centro. La compañía informó que Aguirre había dejado la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre, una semana antes de la publicación de la entrevista, y que ya no ocupaba cargos directivos. En un comunicado, sostuvo que, al tratarse de señalamientos relacionados con la vida personal del empresario, no haría comentarios sobre los hechos, aunque manifestó su respeto y solidaridad con las víctimas de violencia.