Resumen para apurados
- La escritora mexicana Ximena Santaolalla denunció públicamente a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, por reiterados abusos sexuales sufridos durante su infancia.
- Los intentos judiciales en México y Francia fracasaron por prescripción y jurisdicción. La autora decidió exponer el caso tras el incumplimiento de un acuerdo confidencial.
- El caso impactó en el ámbito cultural y político, recibiendo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar con nuevas medidas judiciales contra la impunidad.
Durante casi una década, los abusos sexuales formaron parte de la vida cotidiana de Ximena Santaolalla. La escritora mexicana relató que tenía cinco años cuando comenzaron las agresiones de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, y 14 cuando terminaron. Calcula que fueron alrededor de 2.500 episodios. En su casa, la rutina transcurría entre la escuela, las tareas, la cena y la espera nocturna de un hombre al que, durante su infancia, consideraba una figura paterna.
A casi cuatro décadas de aquellos hechos, Santaolalla decidió romper el silencio, identificar públicamente a su presunto agresor y contar su historia. En una entrevista publicada por el diario "El País", señaló a Aguirre Gómez, de 85 años, quien estuvo al frente durante 27 años de Grupo Radio Centro, uno de los principales conglomerados de radiodifusión de México.
La denuncia provocó repercusiones en los ámbitos político, periodístico y cultural. El caso llegó incluso a la conferencia matutina de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien manifestó su respaldo a la escritora y aseguró que el Gobierno federal la acompañaría si decidiera avanzar con una nueva presentación judicial.
La autora describió el gesto de la mandataria como profundamente conmovedor y destacó la sensibilidad con la que recibió sus palabras. Su testimonio también despertó muestras de solidaridad de periodistas, escritoras y referentes públicos, entre ellas Brenda Navarro, Cristina Rivera Garza, José Raúl González Lara -hijo biológico de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo- y la activista y cantante Sasha Sokol.
En redes sociales, Sokol expresó: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”. La frase remite a la consigna que hizo internacionalmente conocida Gisèle Pelicot, la mujer francesa que decidió renunciar al anonimato y denunciar a su marido por haberla sometido químicamente durante años para que otros hombres abusaran de ella mientras permanecía inconsciente.
Una denuncia que no logró avanzar en la Justicia
Santaolalla aseguró que intentó llevar su caso a los tribunales, tanto en México como en Francia, pero no consiguió que prosperara. En México, explicó, la acción penal había prescripto bajo la legislación vigente al momento de su presentación. Aunque en 2023 el país modificó las normas sobre prescripción de delitos sexuales, la escritora no pudo encauzar su denuncia por esa vía.
En abril de 2019 recurrió a la Justicia francesa, con el asesoramiento del abogado que actualmente representa a Gisèle Pelicot. Allí también habrían ocurrido algunos de los abusos durante viajes familiares a París. Sin embargo, la presentación fue desestimada porque tanto la denunciante como el acusado eran ciudadanos mexicanos y residían en México.
La escritora sostiene que habló de los abusos cuando todavía era niña. Su madre, Adriana Abdó, confirmó al diario "El País" que recibió advertencias de su hija en al menos tres oportunidades. En una declaración escrita y firmada ante la Justicia francesa en 2019, relató que la menor le había contado que Aguirre le tocaba sus partes íntimas.
Abdó también recordó que confrontó a su entonces marido, quien atribuyó lo sucedido a un malentendido. La mujer reconoció que no supo cómo actuar frente a las revelaciones y que no consiguió proteger a su hija.
“Se lo he contado por lo menos a 50 personas en toda mi vida”, afirmó Santaolalla al referirse a los intentos de hablar sobre lo que había vivido. Según su relato, las agresiones terminaron en 1997, después de que Aguirre intentara abusar de ella mientras dormía en la misma cama que su madre.
Una novela, un acuerdo privado y la exposición pública
En 2025, Santaolalla publicó "Un jardín al fondo de la noche", una novela editada por Penguin Random House en la que abordó parte de su experiencia sin revelar la identidad del hombre al que ahora acusa. La obra está disponible en Argentina en formato ebook y audiolibro.
La decisión de hacer pública la identidad de su padrastro llegó después de convertirse en madre y de conocer, según afirmó, que el empresario seguía teniendo contacto con menores. Ese temor, sostuvo, fue determinante para dejar atrás el anonimato y poner su historia en el centro del debate público.
La exposición tuvo repercusiones en Grupo Radio Centro. La compañía informó que Aguirre había dejado la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre, una semana antes de la publicación de la entrevista, y que ya no ocupaba cargos directivos. En un comunicado, sostuvo que, al tratarse de señalamientos relacionados con la vida personal del empresario, no haría comentarios sobre los hechos, aunque manifestó su respeto y solidaridad con las víctimas de violencia.
También trascendió un contrato de confidencialidad firmado el 30 de mayo de 2026, consultado por el medio español, en el que Aguirre se habría comprometido a realizar donaciones de importancia a tres asociaciones dedicadas a la infancia y a impulsar acciones de prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro, según consignó la agencia EFE.
Santaolalla afirma que el empresario incumplió los compromisos económicos y que el acuerdo quedó invalidado. La existencia de ese documento abrió otro interrogante: qué ocurre cuando una denuncia de violencia sexual contra una niña queda atravesada por negociaciones privadas, compromisos económicos y acuerdos de confidencialidad, sin que exista una respuesta institucional efectiva.
El silencio y la desprotección de las víctimas
En el programa de la periodista Carmen Aristegui, Santaolalla recordó cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la magnitud de la violencia sexual contra menores y advirtió sobre la dimensión de un problema que atraviesa sociedades, familias y estructuras de poder.
Su historia también expone los mecanismos que pueden favorecer la continuidad de los abusos: la cercanía con el agresor, la dependencia económica, la autoridad que ejerce dentro del núcleo familiar, la dificultad de los adultos para reconocer o aceptar lo que sucede y la ausencia de respuestas capaces de proteger a una niña cuando todavía está a tiempo.
En un testimonio que también se difundió en video, la escritora describió su infancia como “horrible” y explicó que decidió hablar para evitar que otros niños y niñas atraviesen experiencias similares. “Debemos encargarnos como adultos responsables de que esto ya pare, que no haya impunidad”, reclamó.