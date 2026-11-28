Con la proximidad del verano, miles de argentinos comienzan a preparar sus vacaciones y los viajes por ruta se convierten en una de las alternativas más elegidas para recorrer el país. Sin embargo, antes de poner en marcha el vehículo, es fundamental revisar que se cumplan las exigencias establecidas por la Ley Nacional de Tránsito para evitar multas, demoras o inconvenientes durante los controles viales.