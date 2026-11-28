Resumen para apurados
- Ante las vacaciones, automovilistas en Argentina deben portar matafuegos, balizas y rueda de auxilio en rutas para cumplir la ley y evitar multas en controles.
- La Ley Nacional de Tránsito exige estos implementos ante la intensificación de fiscalizaciones viales y el aumento del flujo vehicular durante la temporada estival.
- Cumplir con los elementos obligatorios y las normas de países limítrofes previene sanciones, demoras y garantiza una mayor seguridad vial durante los traslados.
Con la proximidad del verano, miles de argentinos comienzan a preparar sus vacaciones y los viajes por ruta se convierten en una de las alternativas más elegidas para recorrer el país. Sin embargo, antes de poner en marcha el vehículo, es fundamental revisar que se cumplan las exigencias establecidas por la Ley Nacional de Tránsito para evitar multas, demoras o inconvenientes durante los controles viales.
En temporada turística, las fiscalizaciones en rutas nacionales y provinciales suelen intensificarse ante el aumento del tránsito. Llevar los elementos de seguridad obligatorios y contar con la documentación correspondiente es clave para circular y emprender un viaje sin contratiempos. Además, quienes tienen previsto cruzar las fronteras deberán contemplar algunos requisitos específicos de los países de destino.
Qué elementos de seguridad hay que llevar en el auto en 2027
La normativa nacional establece una serie de elementos que los conductores deben tener en sus vehículos para circular por rutas. Antes de salir de viaje, conviene revisar que estén en condiciones y que no falte ninguno de los requisitos exigidos.
Los elementos de seguridad obligatorios son:
- Matafuegos: debe estar cargado, vigente y correctamente ubicado para que pueda utilizarse con facilidad.
- Dos balizas portátiles homologadas: se utilizan para señalizar el vehículo ante una detención o emergencia en la ruta.
- Rueda de auxilio: debe encontrarse en buen estado. También es necesario contar con el crique y la llave para realizar el cambio.
- Chaleco reflectivo: se recomienda llevarlo dentro del habitáculo, de manera que pueda utilizarse sin necesidad de salir del vehículo y buscarlo en el baúl.
Qué elementos no son obligatorios, pero conviene llevar
Además de los elementos exigidos por la normativa, hay otros accesorios que pueden resultar útiles durante un viaje en auto, especialmente si se recorren distancias largas o zonas con escasa asistencia en el camino.
Entre ellos se encuentra el botiquín de primeros auxilios. Si bien no es obligatorio a nivel nacional, algunas jurisdicciones pueden recomendarlo y resulta práctico para atender situaciones menores durante el trayecto. Su ausencia, de acuerdo con la normativa nacional mencionada, no constituye una infracción por sí misma.
También es habitual llevar cables para pasar corriente, que pueden ser útiles ante una batería descargada. Aunque no forman parte de los elementos obligatorios, pueden ayudar a resolver inconvenientes mecánicos simples.
En el caso de las barras de tiro o lanzas de remolque, hay que tener en cuenta que su uso entre vehículos particulares en rutas y autopistas está prohibido. Por eso, es importante conocer las restricciones antes de utilizarlas para trasladar otro automóvil.
Qué requisitos hay que cumplir para viajar en auto a Chile, Brasil o Uruguay
Quienes planean cruzar la frontera durante las vacaciones deben prestar atención a las exigencias de cada país, ya que pueden diferir de las normas vigentes en Argentina.
En el caso de Chile, se exige el grabado de la patente en los cristales del vehículo y contar con un chaleco reflectivo dentro del habitáculo.
Para viajar a Brasil o Uruguay, también es necesario revisar las disposiciones vigentes para circular con un vehículo argentino. Los requisitos pueden variar según las regulaciones de cada país, por lo que es recomendable consultar la información oficial antes de emprender el viaje.