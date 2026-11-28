"Si en enero me decían todo lo que iba a pasar este año, no lo hubiera creído. No fue casualidad, fue constancia y trabajo diario. Escuchar tres veces en el Panamericano que iba a representar a la Argentina en el Mundial de Budapest 2027 es un sueño cumplido y el punto de partida de un desafío todavía mayor", expresó Santamarina.