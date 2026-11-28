Resumen para apurados
- El nadador tucumano Martín Santamarina clasificó al Mundial de Budapest 2027 tras conseguir tres marcas mínimas en el Panamericano de Buenos Aires durante 2026.
- En 2026 cosechó 11 podios en tres torneos, consagrándose campeón en San Juan y Buenos Aires, y sumando una medalla de plata y dos diplomas en el Panamericano de Parque Roca.
- El logro consolida a Santamarina como referente nacional de natación Máster y da inicio a su preparación para representar a la Argentina en Hungría durante 2027.
El nadador tucumano Martín Sebastián Santamarina tuvo una temporada excepcional en 2026, con resultados que lo posicionaron entre los referentes nacionales de la categoría Máster y le permitieron asegurar su participación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Máster, que se disputará en Budapest, Hungría, en 2027.
Representante de la Selección Argentina Máster, Santamarina sumó 11 podios en tres competencias oficiales durante el año, con destacadas actuaciones en los campeonatos nacionales de San Juan y Buenos Aires y en el PanAm Aquatics Masters Championships 2026, que tuvo como escenario el Parque Roca.
Su principal logro internacional llegó en octubre, cuando compitió frente a los mejores nadadores del continente y consiguió tres clasificaciones mundialistas. En esa cita obtuvo la medalla de plata en los 50 metros mariposa, mientras que terminó quinto en los 50 metros pecho y sexto en los 100 metros mariposa, resultados que le aseguraron su lugar en el Mundial de Budapest.
Una temporada con títulos nacionales y reconocimiento técnico
El recorrido deportivo de Santamarina comenzó en marzo, en el Campeonato Argentino Máster de San Juan, donde tuvo una actuación sobresaliente. Se subió al podio en las cuatro pruebas que disputó: ganó las medallas de oro en 50 metros mariposa, 50 metros pecho y 200 metros combinado, y obtuvo la plata en los 100 metros mariposa.
Además de los resultados, recibió el trofeo a la Mejor Marca Técnica Masculina del campeonato, una distinción otorgada en función de los puntajes establecidos por las tablas oficiales de rendimiento y que reconoce el mejor registro técnico de la competencia.
En julio, el tucumano volvió a demostrar su nivel en el Campeonato Argentino de Buenos Aires. Allí sumó otros cuatro podios: oro en 50 metros mariposa, plata en 100 metros combinado y bronce en 100 metros libre y 100 metros mariposa.
La regularidad entre ambas competencias nacionales y el salto de calidad en el Panamericano consolidaron un año de crecimiento deportivo, con resultados que lo llevaron a proyectar su carrera hacia la máxima cita internacional de la natación Máster.
Budapest 2027, el próximo gran desafío
La clasificación al Mundial representa uno de los hitos más importantes de su trayectoria. El nadador destacó el esfuerzo y la constancia que sostuvieron su preparación durante el año, y valoró especialmente haber escuchado en tres oportunidades, durante el Panamericano, que había conseguido los registros necesarios para representar a la Argentina en Budapest.
"Si en enero me decían todo lo que iba a pasar este año, no lo hubiera creído. No fue casualidad, fue constancia y trabajo diario. Escuchar tres veces en el Panamericano que iba a representar a la Argentina en el Mundial de Budapest 2027 es un sueño cumplido y el punto de partida de un desafío todavía mayor", expresó Santamarina.
Con 11 podios, títulos nacionales, un reconocimiento a la mejor marca técnica y tres clasificaciones mundialistas, el tucumano cerró un 2026 que quedará entre los más destacados de su carrera. Ahora, el objetivo estará puesto en la preparación para Budapest, donde buscará llevar su rendimiento a la escena mundial y representar a Tucumán y al país.