Tucumán: cómo continúa el cronograma de pago de sueldos de noviembre para los empleados estatales
La Tesorería General de la Provincia puso en marcha el calendario de pagos para los trabajadores de la administración pública. El esquema contempla el depósito del 20% proporcional y del 80% complementario de los haberes.
Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán inició el cronograma de pago de sueldos de noviembre para los empleados estatales provinciales a través de la Tesorería General.
- El esquema oficial contempla una división en dos etapas: primero el depósito del 20% proporcional y luego la acreditación del 80% complementario restante.
- El cronograma escalonado busca garantizar previsibilidad financiera en el sector público e inyectar liquidez al comercio provincial antes de fin de año.
Los empleados estatales de Tucumán comenzaron a cobrar sus haberes correspondientes a noviembre. Tal como estaba previsto en el calendario oficial, el viernes se inició el operativo de pago dispuesto por la Tesorería General de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.
El cronograma contempla dos etapas para completar el pago de los salarios: primero, la acreditación de la parte proporcional, equivalente al 20%, y luego el depósito del 80% restante, correspondiente a la parte complementaria.
Pago del 20%
Sábado 28 de noviembre
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
Martes 1 de diciembre
- Comunas rurales
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal).
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Pago del 80%
Jueves 3 de diciembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
Viernes 4 de diciembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación – Establecimientos provinciales (Escuelas provinciales – Repartición 18; escuelas secundarias transferidas – Reparticiones 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados fuera de convenio
- Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
Sábado 5 de diciembre
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos públicos de gestión privada (privados primarios, secundarios y terciarios transferidos)