Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo confirmó este viernes en Argentina que U$S5.000 millones del swap con China se usarán para pagar deuda en octubre de 2027.
- El tramo activado comenzó a usarse en 2023 durante la gestión de Fernández y fue prorrogado por cinco años tras un acuerdo entre los bancos centrales.
- Los recursos buscan garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras futuras frente a un eventual acceso restringido a los mercados de crédito.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó este viernes que los U$S5.000 millones correspondientes al tramo activado del swap con China estarán destinados a cubrir los vencimientos de deuda previstos para octubre de 2027.
La definición se conoció este viernes, a través de una publicación en la red social X. El funcionario compartió un mensaje del periodista Eduardo Feinmann, quien había difundido información atribuida a fuentes oficiales sobre el objetivo que tendrán esas divisas.
“Correctísima explicación”, escribió Caputo al respaldar el contenido. En su publicación, Feinmann aseguró que “altísimas fuentes del Gobierno y del Ministerio de Economía” le habían explicado que la disponibilidad de los dólares “tiene un objetivo específico”: afrontar las obligaciones financieras de octubre de 2027.
De esta manera, los fondos funcionarían como un respaldo para garantizar los pagos previstos, incluso ante la posibilidad de que el país no logre acceder al financiamiento internacional.
Cómo funciona el acuerdo entre Argentina y China
El swap alcanza un total de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos U$S19.000 millones. De ese monto, hay un tramo activado de 35.000 millones de yuanes, que representa aproximadamente U$S5.000 millones y comenzó a utilizarse en 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández.
En agosto, las autoridades monetarias de ambos países acordaron extender el convenio por otros cinco años, dos más que en las renovaciones anteriores. En esa misma instancia también ratificaron la continuidad del tramo activado.
Por su parte, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había señalado que la documentación del acuerdo contempla la posibilidad de utilizar esos recursos para cancelar compromisos de deuda.
Con el aval público de Caputo, el Gobierno dejó en claro que esos U$S5.000 millones tendrán como prioridad respaldar los pagos previstos para octubre de 2027, en un contexto en el que busca garantizar los dólares necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras.