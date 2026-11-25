La decisión dejará a 23 trabajadores sin empleo y se suma a las dificultades que atraviesan distintos rubros del comercio y los servicios en medio de la caída del consumo y el incremento de los costos. El cierre del único Mostaza de Catamarca expone, además, que las dificultades para sostener la actividad no alcanzan solamente a los pequeños comercios: también afectan a franquicias de marcas nacionales con presencia en todo el país.