Catamarca: cierra el único local de Mostaza y 23 trabajadores se quedan sin empleo
La franquicia bajará sus persianas el 30 de noviembre, después de cinco años de actividad. Su responsable aseguró que lleva 11 meses trabajando a pérdida y que no logró recuperar ni el 30% de la inversión inicial. También cuestionó las condiciones comerciales impuestas por la cadena.
Resumen para apurados
- El único local de Mostaza en Catamarca cerrará el 30 de noviembre, dejando a 23 personas sin empleo ante la inviabilidad económica y meses de operar a pérdida.
- El franquiciado acumuló 11 meses de déficit por la caída del consumo, altos costos de alquiler, tarifas en alza y exigencias contractuales inflexibles impuestas por la cadena.
- El cierre expone el impacto de la recesión en franquicias nacionales, profundizando la crisis comercial regional y la pérdida de puestos de trabajo en el sector de servicios.
El deterioro del consumo y el aumento de los costos operativos suman otro capítulo en el comercio argentino. Esta vez, el impacto alcanza a una de las principales cadenas de comida rápida del país: el único local de Mostaza en Catamarca cerrará el próximo 30 de noviembre y dejará a 23 trabajadores sin empleo.
La decisión fue confirmada por Luis Cantarell, empresario responsable de la franquicia, quien explicó que la continuidad del establecimiento se volvió económicamente inviable después de cinco años de funcionamiento. Según detalló, acumulan 11 meses consecutivos de pérdidas y todavía no consiguieron recuperar ni el 30% del capital invertido para poner en marcha el negocio.
"Llegamos a este punto extremo de cerrar porque el local es inviable económicamente. Hace 11 meses que venimos trabajando a pérdida, así que nos sentimos obligados a bajarnos de la marca", sostuvo Cantarell.
Por qué cierra Mostaza en Catamarca
Entre los motivos que llevaron al cierre, el empresario mencionó la caída de las ventas, el incremento de las tarifas de los servicios y las condiciones comerciales establecidas por la franquicia.
En particular, cuestionó la obligación de comprar a proveedores determinados, mantener una cantidad específica de empleados y respetar los precios fijados desde Buenos Aires. Según su explicación, esas exigencias reducían el margen de maniobra para tomar decisiones que permitieran mejorar la rentabilidad del establecimiento.
También señaló que la marca retiene el 18,5% de la facturación, incluso cuando el negocio registra pérdidas. Cantarell consideró que esa condición resultó insostenible frente al escenario económico que atravesaba el local.
Una inversión que no logró recuperar en cinco años
Otro de los puntos que expuso el responsable de la franquicia fue la distancia entre la inversión inicial que le habían informado y el dinero que finalmente debió desembolsar para abrir el establecimiento.
Cantarell recordó que, apenas diez días después de iniciado el proyecto, recibió modificaciones en los planos que obligaron a realizar obras adicionales y afrontar costos extraordinarios. Según relató, esos cambios también extendieron los plazos previstos para recuperar el capital.
El empresario afirmó que planteó en distintas oportunidades los problemas de rentabilidad ante los responsables de Mostaza, tanto por teléfono como en reuniones personales, pero que no obtuvo respuestas favorables.
"En ningún momento accedieron a perder algo de rentabilidad, sabiendo que ellos están ganando plata al margen de que el negocio pierda", expresó.
El alquiler, otro factor que complicó la continuidad
El costo del inmueble también apareció entre los factores que terminaron de complicar la continuidad del negocio. Según explicó Cantarell, el contrato de alquiler está a nombre de la franquicia, que abona alrededor de $9 millones mensuales a la propietaria.
Sin embargo, indicó que el monto que debía afrontar su empresa oscilaba entre los $20 millones y los $22 millones, dependiendo del nivel de ventas.
El cierre definitivo del establecimiento se concretará el 30 de noviembre, mientras que la entrega del inmueble está prevista para el 8 de diciembre, fecha en la que vence el contrato de alquiler.
La decisión dejará a 23 trabajadores sin empleo y se suma a las dificultades que atraviesan distintos rubros del comercio y los servicios en medio de la caída del consumo y el incremento de los costos. El cierre del único Mostaza de Catamarca expone, además, que las dificultades para sostener la actividad no alcanzan solamente a los pequeños comercios: también afectan a franquicias de marcas nacionales con presencia en todo el país.