La sesión del Senado dejó varias postales políticas, pero una de las que más repercusiones generó fue la que protagonizó Patricia Bullrich. La jefa del bloque de La Libertad Avanza publicó en sus redes sociales un video en el que aparece con anteojos de sol negros y lanza un beso a cámara, en una escena musicalizada con “A mover el culo”, de Illya Kuryaki and the Valderramas.