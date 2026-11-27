El enigmático video que publicó Patricia Bullrich tras la sesión en el Senado
La jefa del bloque de La Libertad Avanza apareció con anteojos de sol negros en una producción audiovisual que compartió en sus redes sociales. La publicación se conoció en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura y las tensiones dentro del oficialismo.
Resumen para apurados
- Según reportó el diario, Patricia Bullrich difundió un enigmático video en redes tras la sesión del Senado, avivando lecturas sobre su rol político.
- El contenido se publicó luego de que el oficialismo lograra la media sanción para suspender las PASO, en medio de tensiones internas del espacio.
- El gesto incrementó el debate sobre futuras candidaturas del oficialismo y los próximos pasos estratégicos de la senadora dentro de la coalición.
La sesión del Senado dejó varias postales políticas, pero una de las que más repercusiones generó fue la que protagonizó Patricia Bullrich. La jefa del bloque de La Libertad Avanza publicó en sus redes sociales un video en el que aparece con anteojos de sol negros y lanza un beso a cámara, en una escena musicalizada con “A mover el culo”, de Illya Kuryaki and the Valderramas.
La publicación, de tono enigmático y con una actitud triunfal, volvió a alimentar las especulaciones sobre el futuro político de la senadora, en particular ante la posibilidad de una eventual candidatura. También se difundió en un contexto de tensiones con la cúpula del poder libertario.
Las dudas sobre sus próximos pasos se sumaron a las declaraciones que Bullrich había realizado sobre el escenario electoral. “Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, sostuvo, sin precisar quién debería ser el candidato de La Libertad Avanza.
Consultada por radio Mitre sobre si acompañaría a Javier Milei en una nueva candidatura presidencial o si buscaría competir por su cuenta, evitó dar una definición. “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones”, respondió.
Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocÃ³ estar. ð #10/11 https://t.co/8wWaVhgdSK— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2026
El contexto de la sesión en el Senado
El video se conoció después de una jornada en la que el oficialismo consiguió avanzar con distintos proyectos en la Cámara alta. Entre ellos, obtuvo la media sanción de la suspensión de las PASO, uno de los puntos centrales del debate parlamentario.
En ese escenario, Bullrich eligió expresarse a través de sus redes sociales. El gesto se viralizó rápidamente y sumó un nuevo capítulo a las especulaciones sobre su futuro y las tensiones políticas dentro del oficialismo.