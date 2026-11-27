Qué trabajos realizó Concepción FC en su estadio tras el incidente con el parapelotas
Resumen para apurados
- Concepción FC renovó a nuevo el parapelotas y alambrado de su estadio en Tucumán tras el desprendimiento sufrido en un partido reciente del Torneo Regional.
- Las refacciones fueron aprobadas por Defensa Civil, bomberos y policía tras un incidente que no dejó heridos. Además, el club mantiene la restricción al público visitante.
- Las mejoras edilicias y la regularización institucional buscan consolidar las bases del club para sostenerse deportiva y económicamente ante un eventual ascenso al Federal A.
Concepción FC transita una etapa decisiva en el Torneo Regional Federal Amateur. Mientras el plantel trabaja con la ilusión de conseguir el ascenso al Federal A, la dirigencia atiende cuestiones vinculadas con la infraestructura, la seguridad y el ordenamiento administrativo de la institución. El objetivo, más allá de los resultados deportivos, es sentar las bases para sostenerse en una categoría superior.
En diálogo con LA GACETA, Rubén Zurita, dirigente del “Cuervo”, realizó un balance del presente institucional, explicó los trabajos que se llevaron adelante en el estadio y manifestó su confianza en las posibilidades del equipo de regresar a la tercera categoría del fútbol argentino.
Uno de los temas que abordó fue el desprendimiento de un sector del parapelotas durante uno de los últimos encuentros disputados en condición de local. El dirigente aseguró que los inconvenientes fueron solucionados rápidamente y que las instalaciones recibieron la correspondiente inspección de los organismos de seguridad.
“A los tres días estuvo solucionado; ayer tuvo una inspección de Defensa Civil, bomberos y policía, y comprobaron que se cambió todo a nuevo”, explicó Zurita.
La dirigencia aprovechó la situación para concretar una serie de modificaciones que ya estaban contempladas. Además de reforzar el parapelotas, decidió renovar el alambrado perimetral. “Era algo que lo veníamos ya pensando, se aceleraron los tiempos y pudimos hacerlo”, agregó.
Zurita también aseguró que los tres simpatizantes involucrados en el incidente no sufrieron lesiones y que permanecieron en el estadio después del encuentro. Según explicó, el desprendimiento se produjo en un sector del ala izquierda del parapelotas.
En cuanto al operativo de seguridad para los próximos compromisos, el dirigente recordó que Concepción FC no recibe público visitante desde hace tiempo debido a la concurrencia de sus propios simpatizantes y a las limitaciones de infraestructura. Solamente se acondicionará un sector para los integrantes de la delegación rival, que permanecerán detrás de un vallado.
El desafío de regresar al Federal A
Más allá de las cuestiones organizativas, Zurita transmitió tranquilidad respecto del presente deportivo del equipo, pese a las bajas que deberá afrontar el cuerpo técnico. Facundo Cruz, goleador del conjunto, fue expulsado por protestar desde el banco de suplentes.
“Hay jugadores y armas para suplantarlo”, sostuvo el dirigente, quien también evitó profundizar en las polémicas arbitrales que acompañaron algunos de los últimos compromisos del “Cuervo”.
“Siempre que perdemos nos sentimos perjudicados, pero después fue un arbitraje dentro de todo normal”, reconoció sobre lo sucedido en Jujuy. Asimismo, valoró el desempeño de los árbitros tucumanos y santiagueños que dirigieron al equipo durante la competencia.
Sin embargo, la principal preocupación de Zurita trasciende lo que pueda suceder dentro del campo de juego. La dirigencia trabaja en la presentación de documentación ante Personería Jurídica para avanzar con la renovación de autoridades y mantener al día las obligaciones administrativas.
“Creemos que Concepción Fútbol Club está en condiciones de jugar un torneo de la tercera categoría del fútbol argentino”, aseguró.
El dirigente consideró que uno de los grandes desafíos de los clubes tucumanos que consiguen ascender es sostener económicamente sus proyectos deportivos. En ese sentido, recordó experiencias anteriores en las que las dificultades presupuestarias obligaron a desarmar planteles en plena competencia.
“Pasa por el tema dirigencial, donde tenés que ser responsable, armar un presupuesto con el plantel que tenés y tratar de cumplir con todos los compromisos que asumís”, señaló.
“En Concepción o Tucumán Central, a mitad de campeonato se desarmaba el plantel y terminabas jugando con los chicos del club. Es duro jugar estos campeonatos, pero son experiencias que Concepción ya pasó y creo que está preparado ahora”, añadió.
Por último, Zurita se refirió a la situación institucional de la Liga Tucumana de Fútbol. Pese a reconocer diferencias con la anterior gestión, expresó su deseo de que los conflictos encuentren una solución.
“Espero que se solucione todo para el bien de la Liga Tucumana, porque es nuestro fútbol y lo que queremos todos los dirigentes”, concluyó.