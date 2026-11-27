Concepción FC transita una etapa decisiva en el Torneo Regional Federal Amateur. Mientras el plantel trabaja con la ilusión de conseguir el ascenso al Federal A, la dirigencia atiende cuestiones vinculadas con la infraestructura, la seguridad y el ordenamiento administrativo de la institución. El objetivo, más allá de los resultados deportivos, es sentar las bases para sostenerse en una categoría superior.