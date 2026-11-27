Resumen para apurados
- El plantel de San Martín de Tucumán frenó sus entrenamientos recientemente por deudas salariales, repitiendo una medida de fuerza histórica en el club.
- La crisis reedita los paros de 2011 y 2013 en el Torneo Argentino A, resueltos entonces con promesas rotas, pagos parciales y préstamos de urgencia.
- La reiteración de este conflicto salarial evidencia fallas financieras crónicas que amenazan la estabilidad institucional y deportiva del equipo tucumano.
El plantel “santo” volvió a dejar de entrenar en reclamo de sueldos atrasados, pero no es la primera vez que el club vive una situación así. En 2011 y en 2013, los planteles también pararon por falta de pago. Ambas crisis siguieron un guion parecido: promesas incumplidas, pagos parciales y salvatajes de último momento.
En octubre de 2011, San Martín atravesaba uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Había descendido de la B Nacional y competía en el Torneo Argentino A. El descenso y la ruptura con los hinchas lo habían dejado envuelto en una crisis financiera. Los simpatizantes juraron no volver a la cancha hasta que se fuera la comisión directiva que conducían Rubén Ale y Abraham Salame. El 11 de ese mismo mes, La Ciudadela quedó desolada por el boicot.
Un conflicto que ahogaba
El 12 de octubre, la deuda con el plantel y los empleados rondaba los $1.200.000, a los que se sumaban $14.000 con la Policía y los alquileres de las viviendas donde se alojaban los jugadores. Al dólar oficial de entonces, de unos $4,25, la deuda principal equivalía a unos U$S 282.000 y la de la Policía, a unos U$S 3.300.
Varios futbolistas recibieron cartas documento para desalojar los departamentos y, con dos meses sin cobrar, se turnaban los autos para ir a entrenar. Los auxiliares del club estaban peor: aseguraban que llevaban cinco meses sin percibir sus haberes
A comienzos de octubre, los jugadores le anticiparon al entrenador Pedro Monzón que no se concentrarían para el partido contra Racing de Córdoba. Después advirtieron que tampoco jugarían el viernes ante Central Córdoba si no cobraban una cifra sustancial.
Salame dio la cara y el plantel aceptó una nueva promesa, aunque el presidente admitió que el acuerdo era momentáneo.
Huelga del plantel
El 25 de octubre, el mismo día en que se esperaba la renuncia de Ale a la presidencia, los jugadores se negaron a entrenar por el retraso en los sueldos. Quedó en duda el viaje a Rosario para enfrentar a Tiro Federal. Dos días después, el 27, el dinero prometido seguía sin aparecer: el presupuesto mensual del plantel era de $350.000 (unos U$S 82.000) y lo recibido quedaba muy lejos de cubrir la deuda.
Un cierre con préstamo
A los pocos días hubo otra jornada sin prácticas: el plantel amenazó con no viajar, pero aceptó una promesa de pago y siguió practicando. El 12 de noviembre, una reunión evitó un nuevo paro. Salame había prometido pagar con la recaudación del partido ante Libertad de Sunchales, pero no lo hizo, y firmó otro pacto para abonar después del siguiente encuentro. El conflicto se cerró el 17 de noviembre, cuando el empresario Emilio Luque se comprometió a prestar $150.000 para saldar una parte de la deuda.
Otra etapa, el mismo reclamo
En 2013 el escenario deportivo era otro. San Martín seguía en el Argentino A, la tercera categoría del fútbol argentino, pero ya no hablaba de descenso sino de ascenso: buscaba seguir alimentando sus chances de volver a la B Nacional. El equipo estaba a cargo de Carlos Roldán. Sin embargo, el problema de fondo era el mismo.
El 23 de abril, cansados de promesas incumplidas, los jugadores iniciaron un paro: no se entrenarían hasta que se les abonara un mes de sueldo.
Cuatro días antes habían recibido una promesa de pago que quedó en el olvido, y ningún dirigente se presentó ante ellos. Ni siquiera tras el partido con Santamarina cobraron. Los responsables del club habían atribuido la falta de fondos a una falsificación masiva de entradas, que dejó ingresos insuficientes para pagar los sueldos. Roldán, que según la nota entendió y aceptó la postura del plantel, dejó entrever que podría dar un paso al costado si la situación no mejoraba. Lo hizo recién en septiembre: el día 18 se cumplían dos días de su desvinculación y ya se buscaba un sucesor.
El mismo guion
Entre 2011 y 2013 cambiaron los dirigentes, los rivales y las excusas, pero el mecanismo fue siempre el mismo: se anunciaba un pago, el dinero no llegaba, el plantel se plantaba y el conflicto se cerraba con un adelanto o un préstamo. Casi 15 años después, el reclamo vuelve a empezar.