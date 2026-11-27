Cuatro días antes habían recibido una promesa de pago que quedó en el olvido, y ningún dirigente se presentó ante ellos. Ni siquiera tras el partido con Santamarina cobraron. Los responsables del club habían atribuido la falta de fondos a una falsificación masiva de entradas, que dejó ingresos insuficientes para pagar los sueldos. Roldán, que según la nota entendió y aceptó la postura del plantel, dejó entrever que podría dar un paso al costado si la situación no mejoraba. Lo hizo recién en septiembre: el día 18 se cumplían dos días de su desvinculación y ya se buscaba un sucesor.